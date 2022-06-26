Spor Toto Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, altyapısında oynayan sağ bek Efecan Mızrakcı transferi konusunda Fatih Karagümrük ile prensipte anlaşmaya vardı.
EMRE MOR DETAYI
Resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılması beklenirken, sarı lacivertliler eğer Emre Mor transferini gerçekleştirirse, Efecan bu transferde kullanılacak.
EFECAN MIZRAKCI KİMDİR?
9 Ocak 2004 doğumlu Efecan Mızrakcı, futbola Fenerbahçe altyapısında başladı. 4 Ağustos 2020'de U-17 takımından U-19 takımına geçen Efecan, geçtiğimiz sezon 24 karşılaşmada görev aldı. 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran 18 yaşındaki genç sağ bek, 1 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.