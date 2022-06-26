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Giriş Tarihi: 25.6.2022 15:30 Son Güncelleme: 26.6.2022 10:00

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Efecan Mızrakcı transferi için Karagümrük ile anlaştı! Flaş Emre Mor detayı...

ÖMER FARUK ÖZCAN ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Efecan Mızrakcı transferi için Karagümrük ile anlaştı! Flaş Emre Mor detayı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, altyapısında oynayan Efecan Mızrakcı transferi konusunda Fatih Karagümrük ile prensipte anlaşmaya vardı. Transferdeki Emre Mor detayı da dikkat çekti. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, altyapısında oynayan sağ bek Efecan Mızrakcı transferi konusunda Fatih Karagümrük ile prensipte anlaşmaya vardı.

EMRE MOR DETAYI

Resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılması beklenirken, sarı lacivertliler eğer Emre Mor transferini gerçekleştirirse, Efecan bu transferde kullanılacak.

EFECAN MIZRAKCI KİMDİR?

9 Ocak 2004 doğumlu Efecan Mızrakcı, futbola Fenerbahçe altyapısında başladı. 4 Ağustos 2020'de U-17 takımından U-19 takımına geçen Efecan, geçtiğimiz sezon 24 karşılaşmada görev aldı. 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran 18 yaşındaki genç sağ bek, 1 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Efecan Mızrakcı transferi için Karagümrük ile anlaştı! Flaş Emre Mor detayı...
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