İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan televizyoncu Acun Ilıcalı, Ozan Tufan'ın ardından Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir ismi daha kadrolarına kattıklarını açıkladı.
Gelecek sezon hedefini Premier Lig olarak belirleyen Hull City, Fenerbahçe'de kadro dışı olan Ozan Tufan'la anlaşma sağlandığını duyurmuştu.
Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ozan Tufan'ın Hull City'ye transferi konusunda İngiliz Kulübü ile prensip anlaşması sağlanmıştır. Ozan Tufan kişisel görüşmelerini gerçekleştirmek ve sağlık kontrolünden geçmek için Pazar günü İngiltere'ye gidecektir" ifadeleri kullanılmıştı.
"ÇOK YÜKSEK SEVİYEDE FORVET ALACAĞIZ"
Takımın transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Ilıcalı, "İki forvetimiz olacak, biri çok yüksek seviyede olacak ama şimdilik söyleyebileceğim tek şey bu. Biraz zamana ihtiyacımız var çünkü takımımız için en iyisini arıyoruz" demişti.
Bu gelişmelerin sonrasında Hull City, bu kez eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yle anlaşmaya vardı.
"KARAKTERİNE HAYRAN OLDUM"
Hull Live'de konuşan Acun Ilıcalı, Seri ile anlaştıklarını belirtirken, "Seri muhtemelen Hull City forması giyecek. İstanbul'da onunla birlikteydim ve futboluna hayran olduktan sonra karakterine de hayran oldum. Orkestramızın şefi olacak ve bize büyük faydası dokunacak" açıklamasını yaptı.
Bir dönem sarı kırmızılı formayı da giyen Jean Michael Seri, geçtiğimiz sezon Championship'te Fulham formasıyla 34 maça çıkarken 1 gol ve 6 asistlik katkı yaptı.