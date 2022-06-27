"ÇOK YÜKSEK SEVİYEDE FORVET ALACAĞIZ"

Takımın transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Ilıcalı, "İki forvetimiz olacak, biri çok yüksek seviyede olacak ama şimdilik söyleyebileceğim tek şey bu. Biraz zamana ihtiyacımız var çünkü takımımız için en iyisini arıyoruz" demişti.