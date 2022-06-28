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Giriş Tarihi: 28.6.2022 09:38

Mircea Lucescu: Tek şansımız futbol oynamaktı

Mircea Lucescu: Tek şansımız futbol oynamaktı

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu, açıklamalarda bulundu. Lucescu, "Başlangıçta en zor şey oyuncuların güvenliğini sağlamaktı. En çok hissettiğim duygu korkuydu. Bu korkunun ortadan kalkmasını sağlamalıydık. Tek çözüm futbol oynamaya devam etmekti" ifadelerini kullandu.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu, İsviçre'nin Blick gazetesine konuştu. 76 yaşındaki çalıştırıcı şunları söyledi: "Başlangıçta en zor şey oyuncuların güvenliğini sağlamaktı. En çok hissettiğim duygu korkuydu. Bu korkunun ortadan kalkmasını sağlamalıydık. Tek çözüm futbol oynamaya devam etmekti. Futbol, yaşamak için umut verir, coşku ve motivasyon verir. Oyuncularımla birlikte yardım alabilmek için yurt dışına çıktık. Savaş koşullarında herkes elinden geldiğince yardımcı olabilir, ancak kendi mesleklerini yaparak. Bu maçlarda yardım topladılar, Ukrayna'da olup bitenlerle ilgili farkındalık yarattılar."

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Mircea Lucescu: Tek şansımız futbol oynamaktı
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