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Giriş Tarihi: 29.6.2022 14:45

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya'da kaleye üç aday! Altay Bayındır'ın alternatifi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya’da kaleye üç aday! Altay Bayındır’ın alternatifi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalareını sürdüren Fenerbahçe'de yedek kaleci çalışmaları sürüyor... Sarı lacivertlilerin gündeminde Ertuğrul Taşkıran, Gökhan Akkan ve Tarık Çetin var. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'ı yedekleyecek Türk bir kaleciyi kadrosuna katmak istiyor. Listede Ertuğrul Taşkıran ve Gökhan Akkan var.

Ertuğrul için 1.5 milyon Euro bonservis talep eden Kasımpaşa ile görüşmeler sonuçlanmış değil. 32 yaşındaki file bekçisi Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.

Çaykur Rizespor forması giyen Gökhan Akkan için henüz resmi bir adım atmayan sarı-lacivertliler, beklentiler konusunda araştırma halinde. 27 yaşındaki kaleci birçok Anadolu kulübünün de radarında.

Sarı lacivertli ekibin listesindeki diğer file bekçisi yine altyapısından yetişen Çaykur Rizesporlu Tarık Çetin.

BERKE İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

Fenerbahçe, sezon sonu itibariyle kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Berke Özer ile yollarını ayırmak zorunda kalmıştı.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kanarya'da kaleye üç aday! Altay Bayındır'ın alternatifi...
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