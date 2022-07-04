Barcelona’dan çifte transfer! Kessie ve Christensen’i renklerine bağladılar...

Açıklamada, iki oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin, her biri için 500 milyon avro olduğu da vurgulandı.

Milli takımlarında da görev alan oyunculardan 25 yaşındaki Kessie, Milan'da 223 maçta 37 kez ağları sarsarken, 26 yaşındaki Christensen ise Chelsea'de 160 karşılaşmada forma giydi.