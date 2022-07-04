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Giriş Tarihi: 4.7.2022 18:27

Barcelona'dan çifte transfer! Kessie ve Christensen'i renklerine bağladılar...

AA
Barcelona’dan çifte transfer! Kessie ve Christensen’i renklerine bağladılar...

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Franck Kessie ve Andreas Christensen'i bonservissiz olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

La Liga ekiplerinden dünya devi Barcelona, Franck Kessie ve Andreas Christensen'i bonservissiz olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Milan'la sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Kessie ve Chelsea ile kontrat süresi biten Danimarkalı savunma oyuncusu Christensen'le dörder yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, iki oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin, her biri için 500 milyon avro olduğu da vurgulandı.

Milli takımlarında da görev alan oyunculardan 25 yaşındaki Kessie, Milan'da 223 maçta 37 kez ağları sarsarken, 26 yaşındaki Christensen ise Chelsea'de 160 karşılaşmada forma giydi.

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Barcelona'dan çifte transfer! Kessie ve Christensen'i renklerine bağladılar...
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