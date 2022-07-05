Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alanyaspor, Jure Balkovec ve Cem Çelik'i kadrosuna kattı
Giriş Tarihi: 5.7.2022 22:30

Alanyaspor, Jure Balkovec ve Cem Çelik'i kadrosuna kattı

AA
Alanyaspor, Jure Balkovec ve Cem Çelik’i kadrosuna kattı

Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, Jure Balkovec ve Cem Çelik'i transfer etti.

Alanyaspor, Fatih Karagümrük'te forma giyen 27 yaşındaki sol bek Jure Balkovec ve PTT 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Cem Çelik için Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde imza töreni düzenledi.

Törende Balkovec ile 2+1 yıllık, Cem Çelik ile ise 5 yıllık sözleşme imzalandı. Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Sol bek eksikliklerini Balkovec ile giderdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Kendisi zaten başarılı bir oyuncu. Herkesin bildiği bir oyuncu. Alanyaspor'u tercih ettiği için de kendisine teşekkür ediyoruz. Karagümrük'teki başarısını Alanyaspor'da da daha artarak devam ettireceğine inandığımız bir futbolcu. Hem camiamıza hem de oyuncumuza hayırlı olsun aramıza hoş geldi." dedi.

Cem Çelik'in de kendileri için önemli bir futbolcu olduğunu belirten Çavuşoğlu, yetenekli oyuncuyu kadrolarına katmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Balkovec ise, kariyerinde yeni bir etaba geçtiğini, takım için elinden gelenin en iyisin yapacağını kaydetti.

Cem Çelik de, Alanyaspor camiasının bir ferdi olmanın verdiği mutluluğu ve gururu yaşadığını belirterek "Bu uzun yolda inşallah kendimi de ilk önce Alanyaspor camiasına kanıtlayarak Türk futboluna katkıda bulunmak istiyorum." diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: 2022 Temmuz zammı ile emekliye zam memura fark! Kazanç 2.680 lirayı aştı: Emekli ve memur zammı ne kadar oldu?
SON DAKİKA: Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak? Açıklandı: Temmuz zammı 2022 ödeme takvimi netleşti
Emekli maaşları ne zaman yatacak, erken ödenecek mi? Zamlı emekli maaşı ödeme takvimi belli oldu!
Emekli maaş zammı hesaplama tablosu ortaya çıktı! Temmuz emekli zammı ile 2022 SSK ve BAĞKUR emekli maaşı ne kadar oldu?
SSK Bağkur 2022 emekli zammı ne kadar ve kaç TL oldu? Emekli maaşları 2500, 2750, 3000, 4000 TL olanların yeni maaşları temmuz zammıyla netleşti!
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı açıklandı! Kazanç yüzde 42'yi aştı: 2022 Temmuz zammı ile en düşük memur ve emekli maaşı kadar oldu?
Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? 450 TL ve 600 TL Aile Destek Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu? 5 Temmuz 2022 sigara zammı sonrası marka marka sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Memur ve emekli zammı ile yeni maaş tablosu ortaya çıktı! Temmuz zammı ardından memur ve emekli maaşları ne kadar, kaç TL oldu?
Mina Başaran ile düşen uçaktaydı... Feci kazada kızını kaybeden acılı anne yıllar sonra SABAH'a açıkladı: Son mesajı enteresandı!
Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanyaspor, Jure Balkovec ve Cem Çelik'i kadrosuna kattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA