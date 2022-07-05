Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’ın golcü adayı Erik Botheim, Salernitana yolcusu!

Norveçli golcü Erik Botheim Galatasaray'ın elinden kaçtı. Uzun zamandır sarı kırmızılı takımın gündeminde yer alan Botheim Serie A ekibi Salernitana'ya transfer oluyor.
SALERNITANA'YA İMZA ATIYOR
Erik Botheim, yarın Salernitana için sağlık kontrollerinden geçtikten sonra İtalyan kulübüne imza atacak. Norveçli futbolcu Ocak ayında 7.5 milyon Euro bonservis bedeli ile gittiği Krasnodar'da resmi bir maçta forma giyemeden takımdan ayrılmıştı.
Genç oyuncu bugün İtalya'ya iniş yaptı, Serie A ekibinin ise kısa süre de Botheim transferini duyurması bekleniliyor.
22 GOL 10 ASİST
Galatasaray'ın Solbakken ile beraber transfer gündeminde olan iki Norveçli futbolcudan biri olan Botheim Bodo Glimt formasıyla 46 maçta 22 gol atıp 10 asist yapmış sonrasında Krasnodar'a transfer olmuştu.