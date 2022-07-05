Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'ın golcü adayı Erik Botheim, Salernitana yolcusu!
Giriş Tarihi: 5.7.2022 12:01

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'ın golcü adayı Erik Botheim, Salernitana yolcusu!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray’ın golcü adayı Erik Botheim, Salernitana yolcusu!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi golcü futbolcu Erik Botheim'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Norveçli futbolcuyu Salernitana'ya kaptırdı.

Norveçli golcü Erik Botheim Galatasaray'ın elinden kaçtı. Uzun zamandır sarı kırmızılı takımın gündeminde yer alan Botheim Serie A ekibi Salernitana'ya transfer oluyor.

SALERNITANA'YA İMZA ATIYOR

Erik Botheim, yarın Salernitana için sağlık kontrollerinden geçtikten sonra İtalyan kulübüne imza atacak. Norveçli futbolcu Ocak ayında 7.5 milyon Euro bonservis bedeli ile gittiği Krasnodar'da resmi bir maçta forma giyemeden takımdan ayrılmıştı.

Genç oyuncu bugün İtalya'ya iniş yaptı, Serie A ekibinin ise kısa süre de Botheim transferini duyurması bekleniliyor.

22 GOL 10 ASİST

Galatasaray'ın Solbakken ile beraber transfer gündeminde olan iki Norveçli futbolcudan biri olan Botheim Bodo Glimt formasıyla 46 maçta 22 gol atıp 10 asist yapmış sonrasında Krasnodar'a transfer olmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SSK Bağkur 2022 emekli zammı ne kadar ve kaç TL oldu? Emekli maaşları 2500, 2750, 3000, 4000 TL olanların yeni maaşları temmuz zammıyla netleşti!
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı açıklandı! Kazanç yüzde 42'yi aştı: 2022 Temmuz zammı ile en düşük memur ve emekli maaşı kadar oldu?
Memur ve emekli zammı ile yeni maaş tablosu ortaya çıktı! Temmuz zammı ardından memur ve emekli maaşları ne kadar, kaç TL oldu?
Emekli maaşı ne kadar oldu, zamlı şekilde ne zaman yatacak? 2022 temmuz emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?
SON DAKİKA: Emekli ve memur maaşları için Temmuz zammı açıklandı! Fark 2.680 TL'yi buldu: Emekli ve memur zammı ne kadar oldu?
SON DAKİKA | Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? 450 TL ve 600 TL Aile Destek Programı sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEMUR ZAMMI İLE MAAŞLAR HESAPLANDI: Meslek meslek zamlar açıklandı! 2022 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL?
Mina Başaran ile düşen uçaktaydı... Feci kazada kızını kaybeden acılı anne yıllar sonra SABAH'a açıkladı: Son mesajı enteresandı!
SON DAKİKA: Terör destekçisi vekil Amineh Kakabaveh İsveç'te kriz çıkardı! "Erdoğan'a boyun eğdiniz"
Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'ın golcü adayı Erik Botheim, Salernitana yolcusu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA