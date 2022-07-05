Portekiz'den Galatasaray ile ilgili flaş iddia... Gelecek sezon şampiyon olarak taraftarına mutluluk yaşatmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın geçen sezon Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen Joao Novais ile ilgilendiği iddia edildi.

Takvim'in Portekiz medyasından aktardığı haberde; Cimbom, yıldız oyuncu için transfer girişiminde bulundu. Görüşmelerin devam ettiği de vurgulandı... Haberde, Sarı-Kırmızılılar'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk'un da bu transferi çok istediği belirtildi. Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Novais 6, 8 ve 10 numarada oynayabiliyor.

SÖZLEŞMESİ SENEYE BİTİYOR

Sarı-Kırmızılılar'da orta transferi için daha önce William Carvalho, Idrissa Gueye, Chiquinho gibi yıldızların ismi gündeme gelmişti. Galatasaray Yönetimi'nin kısa süre içinde orta sahaya transfer yapması bekleniyor.

2018 yılından beri Portekiz temsilcisi Braga'da forma giyen 28 yaşındaki Novais'in güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro... Tecrübeli oyuncunun Braga ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor. Braga'nın bu yüzden yıldız oyuncuyu elden çıkarmak istediği belirtildi. Geride kalan sezonda Alanyaspor ile 29 lig maçına çıkan Novais, 3 gol atarken 8 de asiste imza attı.

EMRE AKBABA DÖKTÜRÜYOR

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken Emre Akbaba performansıyla fark yaratıyor. Cimbom'da kampın en dikkat çeken ismi, performansıyla büyüleyen Emre Akbaba... Tüm çalışmalarda en önde olan Akbaba, Teknik Direktör Okan Buruk tarafından devamlı onore ediliyor. Geride kalan sezon Aytemiz Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen tecrübeli futbolcu, Akdeniz ekibindeki başarılı performansıyla dikkat çekti. Emre Akbaba, şu anki formuyla ilk 11'e göz kırpıyor.

ASLAN AVUSTURYA'YA UÇUYOR

Galatasaray'ın Avusturya kampı programı belli oldu. Cimbom, Perşembe günü Avusturya'ya uçacak. Graz kentine gidip, oradan karayoluyla Bad Waltersdorf kasabasına geçecek ve ilk çalışmasını yapacak. Cimbom 4 hazırlık maçı oynayacak. Galatasaray, 9 Temmuz'da Sturm Graz, 13 Temmuz'da Fehervar, 16 Temmuz'da Sigma Olomouc ve 19 Temmuz'da Pardubice ile karşılaşacak.