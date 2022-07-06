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Giriş Tarihi: 6.7.2022 16:27

Çaykur Rizespor Sefa Yılmaz ile anlaştı

AA
Çaykur Rizespor Sefa Yılmaz ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor'da forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Sefa Yılmaz ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sağ kanat oyuncusu Sefa Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 32 yaşındaki Sefa Yılmaz'ın transferi için Demir Grup Sivasspor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı atmıştır. Sefa Yılmaz'a 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Almanya'nın Wolfsburg takımı altyapısında yetişen Sefa Yılmaz, Türkiye'de Kayserispor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Gaziantepspor, Boluspor, Altınordu ve Gençlerbirliği formaları da giydi.

Sefa geçen sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla 22 Spor Toto Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 5 Avrupa Ligi maçında görev aldı.

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Çaykur Rizespor Sefa Yılmaz ile anlaştı
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