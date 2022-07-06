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Giriş Tarihi: 6.7.2022 11:45 Son Güncelleme: 6.7.2022 11:46

Göztepe'de sol bek Berkan Emir veda etti

DHA
Göztepe’de sol bek Berkan Emir veda etti

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de bir ayrılık daha yaşandı. Son olarak kaptanı Halil AkbunarBelçika'nın Westerlo takımına gönderen sarı-kırmızılılar, Berkan Emir'le de yollarını ayırdı.

Göz-Göz ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli sol bekin Eyüpspor'a gönderildiği ifade edildi. Göztepe'nin Berkan'a karşılık Eyüpspor'dan 1 milyon TL'lik bonservis bedeli aldığı vurgulandı.

Göztepe'ye 2018-2019 sezonunda Aytemiz Alanyaspor'dan gelen Berkan, 4 sezon düzenli olarak sarı-kırmızılı formayı giydi. Geçen sezon 32 Süper Lig maçına çıkan 34 yaşındaki futbolcu, İzmir ekibi ile küme düşme acısı yaşadı. Zaman zaman taraftarın tepkisiyle karşılaşan Berkan, 33 karşılaşmada 1 gol atıp 5 de asist yaptı.

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Göztepe'de sol bek Berkan Emir veda etti
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