Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Wout Weghorst’un hiç duyulmamış hayat hikayesi!

BRUNO LABBADIA (WOLFSBURG): ASLA YORULMADAN KOŞUYOR

Wout asla yorulmadan, çok koşuyor, mücadele ediyor. Bunun karşılığını da alıyor. Bizim için sadece skor üreten bir santrfor değil. Oyun bilgisini enerjisiyle birleştirerek takım arkadaşlarının da rakip kaleye ulaşmasını sağlıyor.

OLIVER GLASNER (WOLFSBURG): TAKIM İÇİN KENDİNİ FEDA EDER

Sezon boyunca takım için kendini feda etti. Skor yükümüzü sırtlarken, önde yaptığı baskıyla savunmamızı sertleştiren de oydu. Oyunumuz onun sayesinde gelişti.

AİLEDEN ZENGİN

Wout Weghorst, şüphesiz 'aileden zengin' olan tek futbolcu değil. Bu konuda en bilindik örnek, babası Brezilya'nın en önemli iş insanları arasında yer alan Kaka... Robin van Persie, Andrea Pirlo, Frank Lampard ve Gerard Pique gibi dünya futboluna damga vuran isimler de varlıklı ailelerin çocukları