Son dakika haberi: TFF resmen açıkladı! MHK’nin yeni başkanı belli oldu...

TÜRK HAKEMLİĞİNDE YENİ DÖNEM

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun, Hakemlik, Gözlemcilik ve Temsilcilik yapılarıyla ilgili çalışmalar kapsamında yeni sezonda uygulanmak üzere; Hakemlerimiz ve Gözlemcilerimizin ulusal ve uluslararası rekabette daha iyi seviyelere ulaşması amacıyla aldığı kararlar şu şekildedir:

1. Kamuoyunda sıklıkla bahsedilen ve İspanya ile Belçika'da kullanılan son teknolojiler de incelendikten sonra, TFF'ye ait mevcut Futbol Yönetim Sistemi (FYS) yazılımı geliştirilerek bu sezonda ilk defa yeni nesil teknolojinin kullanılacağı Hakem Atama Sistemi'ne geçilecektir.

2. 2022-2023 sezonu ile birlikte, saha ve Video Yardımcı Hakem (VAR) kadroları ayrılacaktır. Bu kapsamda VAR kadroları, geçtiğimiz yıllardan bu yana devam eden VAR eğitimleriyle kazanılan IFAB sertifikasına sahip hakemlerden oluşturulacaktır.