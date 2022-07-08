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Giriş Tarihi: 8.7.2022 15:39 Son Güncelleme: 8.7.2022 15:39

Wilshere 30 yaşında futbolu bıraktı!

AA
Wilshere 30 yaşında futbolu bıraktı!

30 yaşındaki İngiliz milli futbolcu Jack Wilshere, aktif futbol kariyerini noktaladı. İşte tüm detaylar...

Son olarak Danimarka kulübü Aarhus'ta oynayan 30 yaşındaki Wilshere, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda elimde olmayan sebeplerden dolayı kariyerimin avcumdan kayıp gittiğini kabullenmek zordu. Çünkü hala verecek çok şeyim olduğunu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Hayalini yaşadığını belirten Wilshere, ailesinin yanı sıra beraber çalıştığı kulüpler, teknik direktörler, antrenörler ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Arsenal'da başlayan orta saha oyuncusu, Bolton Wanderers, Bournemouth ve West Ham United'da da oynadı.

Wilshere, İngiltere Milli Takımı formasıyla ise 34 maça çıktı.

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Wilshere 30 yaşında futbolu bıraktı!
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