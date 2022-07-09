Trabzonspor yönetimi, yeni gelir kalemleri için yoğun çaba sarf ediyor. Forma göğüs sponsorluğu için Vestel ile yeniden anlaşan ve kasasına 33 milyon TL koyan bordo- mavililer, kombine satışında da 15 bin rakamını geçti ve oradan da 30 milyon TL gelir elde etti. Burada da hedef 28 bin kombine satmak...