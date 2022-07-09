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Giriş Tarihi: 9.7.2022 11:11 Son Güncelleme: 9.7.2022 11:14

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor 5 günde servet kazandı! Yeni hedef...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor 5 günde servet kazandı! Yeni hedef...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezon öncesi de kasasını doldurmaya devam ediyor. Forma sponsorluğu için yeni anlaşma yapan bordo-mavililer hem kombine hem de forma satışından müthiş bir gelir elde etti.

Trabzonspor yönetimi, yeni gelir kalemleri için yoğun çaba sarf ediyor. Forma göğüs sponsorluğu için Vestel ile yeniden anlaşan ve kasasına 33 milyon TL koyan bordo- mavililer, kombine satışında da 15 bin rakamını geçti ve oradan da 30 milyon TL gelir elde etti. Burada da hedef 28 bin kombine satmak...

Son olarak 5 gün önce satışa çıkan yeni sezon formaları da beklenenin üstünde ilgi gördü ve bu süreçte 35 bin adet satış gerçekleşti.

Kulüp buradan da 21 milyon TL civarında girdi sağladı. Geçen sezon 230 bin adet forma satan bordo-mavililerin hedefi 250 bini geçmek... Bu üç kalemde elde edilen 84 milyon TL'ye yakın gelir de yönetimi sevindirdi.

KOITA KULÜP ARIYOR

Trabzonspor'da yeni sezon kadro yapılanmasında düşünülmeyen isimlerden Fode Koita, direkt 11 oynayabileceği bir takıma transfer olmak için kulüp arayışını sürdürüyor.

Bordo-mavili takımdan yılda 1 milyon 400 bin Euro'nun üzerinde bir rakam kazanan Koita'nın, bu ücrete yakın bir teklif alması beklenmiyor. Takımdan ayrı çalışan 31 yaşındaki forvete, kulüp bulması durumunda gerekli kolaylığın sağlanacağı da tebliğ edildi.

ERCE'NİN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Yyedek kalecilik görevini üstlenen Erce Kardeşler yuvadan uçuyor. Bordo-mavili kulübün ayrılması için izin verdiği 28 yaşındaki file bekçisi, Hatayspor ile anlaşmaya vardı.

Daha sonra kulüplerin de görüşmesi sonucunda Trabzonspor, 7 milyon 500 bin TL bonservis bedeli karşılığında Erce'nin Hatayspor'a transferine onay verdi. Tecrübeli eldiven, Trabzonspor'da 3 sezonda 18 maçta kaleyi korumuştu.

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