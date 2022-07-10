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Giriş Tarihi: 10.7.2022 20:53 Son Güncelleme: 10.7.2022 21:40

Fenerbahçe - Hull City | CANLI

Fenerbahçe - Hull City | CANLI

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçlarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City ile karşı karşıya geliyor. TV8'den naklen yayınlanan mücadele saat 20.30'da başladı ve Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanıyor. Hull City'de Fenerbahçe'den transfer olan Allahyar ve Ozan Tufan maça ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe 0-0 Hull City (İkinci yarı oynanıyor)

FENERBAHÇE: Altay, Szalai, Min-jae, Ferdi, Osayi, Crespo, İsmail, İrfan Can, Lincoln, Rossi, Valencia.

HULL CITY: Ingram, Coyle, Elder, Greaves, Jones, Figueiredo, Ozan, Lewis-Potter, Longman, Allahyar, Slater.

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Fenerbahçe - Hull City | CANLI
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