Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Giriş Tarihi: 11.7.2022 14:21

Beşiktaş'ta keyifler yerinde

Beşiktaş’ta keyifler yerinde

Gelecek sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ta keyifler yerinde...

Bu sabah taktik organizasyonlara dayalı bir idman gerçekleştiren siyah beyazlılar 1.5 saatten fazla çalışmasına rağmen futbolcuların istekli ve neşeli olduğu görüldü. Streching hareketlerinden sonra alt sahaya geçerek tam sahada taktik hücum çalışan futbolcular, son bölümde dar alanda 3'lü turnuva maçı yaptı. Oldukça iddialı ve hareketli geçen turnuvayı turuncu takım kazanırken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Dizinde ağrıları bulunan Josef De Souza antrenmana çıkmadı. Yeni transferler Weghorst ve Muleka da taktik maç esnasında takımdan ayrı bireysel program eşliğinde çalıştı.

Beşiktaş kamptaki ikinci hazırlık maçını Viktoria Plzen ile yapacak. Küfstein Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma TSİ 17.00'de başlayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Benzin, mazot ve motorin fiyatlarına indirim üstüne indirim: İşte 11 Temmuz 2022 güncel akaryakıt fiyatları!
Megakent böyle rezalet görmedi! İstanbul'u sel aldı: İmamoğlu tatilden alay eder gibi mesaj attı
Son dakika: Tekirdağ’da feci kaza! Sürücü Ercan Çiçek ile ikizleri öldü!
Son dakika: CHP’de yolsuzluk ve rüşvet skandalı bitmiyor
Son dakika: HDP'li Songül Çetin'in kredi vurgunuyla kaçış planı!
SON DAKİKA: İstanbul sele teslim, Ekrem İmamoğlu Muğla'da! Tatiline devam etti, kente geri dönmedi...
İmamoğlu'nun umursamazlığı yandaşı FOX'u bile çileden çıkardı! Canlı yayında tepki
SON DAKİKA | Şanlıurfa'da yasak aşk cinayeti! Başında durup polisi bekledi...
SON DAKİKA EYT HABERLERİ | EYT ne zaman çıkacak, bu yıl çıkar mı, kimleri kapsıyor? - Emeklilikte Yaşa Takılanlar haberi
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? E Devlet ile Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta keyifler yerinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA