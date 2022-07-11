Feranado Muslera: Fenerbahçe’nin stadındaki şampiyonluğu unutamıyorum!

"Galatasaray'da bu kadar uzun süre kalacağını düşünmüş müydün?" sorusuna ise Uruguaylı file bekçisi, "İmkansız. Gerçekten değil. Başka bir röportajda da bu soruyla karşılaşmıştım. Hiç hayal edemezdim. Müteşekkirim. Kulüp de bana verdiklerinden ben de o kulübe verdiğimden dolayı müteşekkirim. Asla unutamayacağım bir his" yanıtını verdi.