Feranado Muslera: Fenerbahçe’nin stadındaki şampiyonluğu unutamıyorum!

beIN Sports'a konuşan ve Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk'u değerlendirmesi istenen Fernando Muslera, "Kendisiyle çalışmak çok iyi. Önceden tanıdığım biri. Antrenmanlarda ne yapmak istediğini görebiliyoruz. Çok güzel sinyaller alıyoruz. Ekibiyle birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz" dedi.
"Galatasaray'da bu kadar uzun süre kalacağını düşünmüş müydün?" sorusuna ise Uruguaylı file bekçisi, "İmkansız. Gerçekten değil. Başka bir röportajda da bu soruyla karşılaşmıştım. Hiç hayal edemezdim. Müteşekkirim. Kulüp de bana verdiklerinden ben de o kulübe verdiğimden dolayı müteşekkirim. Asla unutamayacağım bir his" yanıtını verdi.
"Beraber forma giydiğin ve iz bırakan isimler kimler? sorusu üzerine de Muslera, "Çok büyük oyuncularla, çok büyük unvanlar kazandık. 11 yılda o kadar çok oyuncu değişti ki. İsmini vermek gerekirse hepsini vermek gerekir. Birini söyleyip diğerini söylememezlik etmem. Sabri ve Ahmet de çok büyük oyunculardı. Eboue gibi. Bunca yılları bu oyuncularla paylaşabildiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
"Geçmişte bir maçı yeniden oynama şansın olsaydı hangisi olurdu?" sorusu üzerine de "Atmosfer açısından Süper Final'de, Fenerbahçe'nin stadında oynadığımız. Tekrardan o şampiyonluğu yaşamak isterdim. Unutulmaz bir an. İki kulüp arasındaki mücadeleci ruhtan bahsediyorum. Ama sonunda Galatasaray kazanması alazımdı. Derbiler en keyifli maçlar. Oyuncular böylesi Super Clasico'yu oynamak, Milli Takım'da oynamak ister. Bunlar motivasyon nededidir" diye konuştu.