Göztepe’den Hüsamettin Yener hamlesi

Son 2 buçuk sezonunu Altınordu'da geçiren 27 yaşındaki oyuncunun da Göztepe'nin teklifine olumlu baktığı ve tarafların en kısa sürede transferi resmiyete dökeceği vurgulandı. Altay'ın altyapısından yetişip bu kulüpte profesyonel olan deneyimli golcü, 10 sezon Siyah-Beyazlı takımda görev aldı.

Altınordu'ya 2019-20'nin devre arasında imza atan Hüsamettin, kırmızı-lacivertli formayla toplam 14 gol attı. Hüsamettin transferinde sona yaklaşan Göz-Göz'ün Medipol Başakşehirli sol bek Mete Kaan Demir'le de temasları sürüyor.