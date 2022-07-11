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Giriş Tarihi: 11.7.2022 13:30

Göztepe'den Hüsamettin Yener hamlesi

DHA
Göztepe’den Hüsamettin Yener hamlesi

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de hedefini üst sıralar olarak belirleyen Göztepe, Altınordu ile yollarını ayıran forvet Hüsamettin Yener'le görüşmelere başladı.

Son 2 buçuk sezonunu Altınordu'da geçiren 27 yaşındaki oyuncunun da Göztepe'nin teklifine olumlu baktığı ve tarafların en kısa sürede transferi resmiyete dökeceği vurgulandı. Altay'ın altyapısından yetişip bu kulüpte profesyonel olan deneyimli golcü, 10 sezon Siyah-Beyazlı takımda görev aldı.

Altınordu'ya 2019-20'nin devre arasında imza atan Hüsamettin, kırmızı-lacivertli formayla toplam 14 gol attı. Hüsamettin transferinde sona yaklaşan Göz-Göz'ün Medipol Başakşehirli sol bek Mete Kaan Demir'le de temasları sürüyor.

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Göztepe'den Hüsamettin Yener hamlesi
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