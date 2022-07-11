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Giriş Tarihi: 11.7.2022 11:17

Son dakika Trabzonspor haberleri: Fırıtna'da Manolis Siopis, kampın neşesi oldu

Son dakika Trabzonspor haberleri: Fırıtna’da Manolis Siopis, kampın neşesi oldu

Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da antrenmanlarda dikkat çeken isim Manolis Siopis oldu. Siopis, yeni sezon öncesi mücadelesi ve hırsıyla dikkat çekerken, takımın da enerjisini yükseltti.

Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Manolis Siopis, kampın neşesi oldu. Geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansıyla şampiyonluğa önemli katkı sağlayan Siopis, yeni sezon öncesi mücadelesi ve hırsıyla dikkat çekerken, takımın da enerjisini yükseltti.

Geçtiğimiz sezon başında Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen Manolis Siopis 37 maçta forma giyerken şampiyonluğa da önemli bir katkı sundu. Süper Lig'de 32, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 ve Avrupa Kupası'nda 1 maçta forma giyen oyuncu önemli bir performans sergileyerek bordo-mavili takımın 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşamasına önemli katkı sağladı.

Saha içindeki mücadelesi ve hırsıyla bordo-mavili taraftarların gönlünü kazanan Siopis takım arkadaşları tarafından da çok seviliyor. Sıcakkanlı yapısıyla teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla rahatlıkla diyalog sağlayan Yunan oyuncu Slovenya kampının da neşe kaynağı oldu. Kampa katıldığı ilk günden itibaren sempatik hareketleriyle yerli ve yabancı oyunculara kendini hayran bırakan Siopis, antrenmanlardaki mücadelesinden ve hırsından ise ödün vermiyor.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Fırıtna'da Manolis Siopis, kampın neşesi oldu
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