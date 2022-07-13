Cenk Tosun’dan Valerien Ismael’e övgü ve şampiyonluk sözleri

Beşiktaş, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin golcü oyuncusu Cenk Tosun, açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getiren Cenk Tosun, "Yuvama döndüm, öncelikle onu söylemek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Maça gelecek olursak, kazanmayı hak eden, daha çok gol pozisyonuna giren taraf bizdik. Ancak olmadı. Bunlar bizim için zaten idman maçları. Daha ikinci maçımız. Daha ligin başlamasına uzun bir süre var. Onun için her maçta iyi ve kötü şeyleri çıkartıp, sonraki maçlarda daha iyisini yapmak istiyoruz. Hocanın yeni bir sistemi var, onu oturtmaya çalışıyoruz. Kamp güzel geçiyor. Allah'a şükür şu ana kadar büyük bir sakatlık vermedik. İyi dinlenip, burada son maçımızı oynayıp sonrasında İstanbul'a gideceğiz" ifadelerini kullandı.