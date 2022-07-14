Acun Ilıcalı, Oscar Estupinan’ı renklerine bağladı!

Fenerbahçeliliği ile bilinen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yaz Transfer döneminde adından bahsettirmeye devam ediyor. enerbahçe'den Ozan Tufan ve Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisini alan, Galatasaray'ın eski orta saha oyuncusu Jean Michael Seri ve Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i kadrosuna katan İngiliz ekibi tanıdık bir ismi daha kadrosuna kattı.
Teknik direktör Şota yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Hull City, bir dönem Denizlispor forması giyen Oscar Estupinan'la anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonda kiralık olarak Denizlispor forması da giyen Estupinan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'le geçen sezonu harika geçiren, çıktığı 33 maçta 16 kez ağları sarsıp, 3 de asist yapan Kolombiyalı futbolcunun transferi resmen açıklandı. 25 yaşındaki oyuncunun, Guimaraes'le sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle Estupinan için İngiliz ekibinin kasasından herhangi bir bonservis bedeli çıkmayacak.