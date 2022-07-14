YENİ TAKIMI RESMEN AÇIKLANDI

Beşiktaş'la yollarını ayıran Alex Teixeira, ülkesinin takımlarından Vasco da Gama ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Rüya gerçek oldu! Alex Teixeira Brezilya'ya geri döndü ve Vasco da Gama forması giyecek!" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, Brezilyalı oyuncuyla imzalanan sözleşmenin sezon sonuna kadar geçerli olacağı ve Teixeira'nın 7 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Resmi imzaların atılmasının ardından konuşan Brezilyalı yıldız Alex Teixeira: "Her şeyin başladığı yere ve kalbimdeki kulübe geri döndüm. Vasco'ya duyduğum sevgiyi ve geri dönme arzumu hiç kimseden saklamadım. Bu yüzden de şu an çok mutluyum. Bu bir hayalin gerçekleşmesidir. Elimden gelenin en iyisini yapacağımı garanti edebilirim." dedi.