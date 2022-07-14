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Giriş Tarihi: 14.7.2022 10:03 Son Güncelleme: 14.7.2022 10:06

Alex Teixeira'nın Beşiktaş sonrası durağı yeni takımı belli oldu!

Alex Teixeira’nın Beşiktaş sonrası durağı yeni takımı belli oldu!

Spor Toto Süper Lig devi Beşiktaş'la olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Alex Teixeira, ülkesi Brezilya'nın takımlarından Vasco da Gama'ya transfer oldu. İşte tüm detaylar...

Transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Brezilyalı Alex Teixeria, Brezilya'ya geri döndü.

Kara Kartal'a büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin altında kalması sebebiyle yeni sezon planlamasına dahil edilmeyen Alex Teixeira, Beşiktaş Kulübü'ne zorluk çıkarmadan ayrılmayı kabul etmişti. Bir yıllık daha sözleşmesinin bulunmasına rağmen 3.2 milyon Euro'luk hakkından vazgeçen Brezilyalı futbolcunun, kulüp yetkilileriyle yaptığı son görüşmenin detayları belli oldu. Tecrübeli futbolcunun, "Siz istediğiniz için geldim. Yeni yapılanmada düşünülmediğim için gidiyorum. Eşimin doğumu an meselesi. Arkamdan benim ve yeni doğacak çocuğum için olumsuz tek kelime söyletmek istemem. Ben de daha farklı olmasını isterdim. Bu kulüp ve taraftar hep kalbimde olacak. Başkaları ne yapar bilemem ama ben karakterim ve duruşum gereği hak etmediğim hiçbir kazancı kabul etmem..." diyerek alacaklarına karşılık bonservisini alıp ayrıldı.

YENİ TAKIMI RESMEN AÇIKLANDI

Beşiktaş'la yollarını ayıran Alex Teixeira, ülkesinin takımlarından Vasco da Gama ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Rüya gerçek oldu! Alex Teixeira Brezilya'ya geri döndü ve Vasco da Gama forması giyecek!" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, Brezilyalı oyuncuyla imzalanan sözleşmenin sezon sonuna kadar geçerli olacağı ve Teixeira'nın 7 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Resmi imzaların atılmasının ardından konuşan Brezilyalı yıldız Alex Teixeira: "Her şeyin başladığı yere ve kalbimdeki kulübe geri döndüm. Vasco'ya duyduğum sevgiyi ve geri dönme arzumu hiç kimseden saklamadım. Bu yüzden de şu an çok mutluyum. Bu bir hayalin gerçekleşmesidir. Elimden gelenin en iyisini yapacağımı garanti edebilirim." dedi.

4 GOL 1 ASİST YAPTI

Beşiktaş'a 2021/22 sezonunun başında transfer olan Alex Teixeira, siyah-beyazlı takımda 31 maçta süre alırken 4 gol ve 1 asist kaydetti. Vasco da Gama'nın altyapısından yetişen Alex Teixeira, 2008'de A takıma yükselmişti. 2 sezon sonra Shaktar Donetsk'e transfer olan Teixeira, 2016'da Çin ligi ekiplerinden Jiangsu FC ile anlaşmıştı.

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Alex Teixeira'nın Beşiktaş sonrası durağı yeni takımı belli oldu!
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