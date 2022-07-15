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Giriş Tarihi: 15.7.2022 11:35

Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü takasla getirecek!

Beşiktaş, Tayfur Bingöl’ü takasla getirecek!

Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, yeni sezon için transfer hazırlıklarına devam ediyor. Kartal, Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl'ü Serdar Saatçı takasıyla çözmek istiyor. İşte tüm detaylar...

Transferde şimdiye kadar Gedson Fernandes, Romain Saiss, Jackson Muleka, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'u renklerine bağlayan Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen sol kanat oyuncusu Tayfur Bingöl için girişimlerini sürdürüyor. Futbolcunun transferinde takas gündeme geldi.

TAYFUR'A KARŞI SERDAR ÖNERİLECEK

Viktoria Plzen maçından sonra kadro dışı bırakılan 19 yaşındaki Serdar'ın Tayfur'a karşılık Alanyaspor'a teklif edilmesi planlanıyor.

FUTBOLCU TRANSFERE HAZIR

Siyah-beyazlılar daha önce Tayfur'la maddi konularda el sıkışmıştı. Serdar ve Alanyaspor'un takas formülünü kabul etmesi halinde transferin önünde bir engel kalmayacak.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Süper Lig'de geçen sezon Tayfur Bingöl 34 maçta 1839 dakika süre aldı ve 4 gol 10 asistlik performans sergiledi. Futbolcuya Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in de onay verdiği belirtiliyor.

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Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü takasla getirecek!
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