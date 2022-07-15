Transferde şimdiye kadar Gedson Fernandes, Romain Saiss, Jackson Muleka, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'u renklerine bağlayan Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen sol kanat oyuncusu Tayfur Bingöl için girişimlerini sürdürüyor. Futbolcunun transferinde takas gündeme geldi.
TAYFUR'A KARŞI SERDAR ÖNERİLECEK
Viktoria Plzen maçından sonra kadro dışı bırakılan 19 yaşındaki Serdar'ın Tayfur'a karşılık Alanyaspor'a teklif edilmesi planlanıyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Süper Lig'de geçen sezon Tayfur Bingöl 34 maçta 1839 dakika süre aldı ve 4 gol 10 asistlik performans sergiledi. Futbolcuya Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in de onay verdiği belirtiliyor.