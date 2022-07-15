Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri F.Bahçe Kim Min-Jae'nin yerini Caio'yla dolduracak!
Giriş Tarihi: 15.7.2022 13:47 Son Güncelleme: 15.7.2022 13:58

F.Bahçe Kim Min-Jae'nin yerini Caio'yla dolduracak!

F.Bahçe Kim Min-Jae’nin yerini Caio’yla dolduracak!

Fenerbahçe'de takımın sigortası haline gelen Kim Min-Jae'nin Rennes'e transfer olmasının ardından Sarı-Lacivertliler, Güney Koreli yıldızın alternatifini de belirledi. Brezilyalı stoper Rodrigo Caio için harekete geçildi.

Fenerbahçe'de Kim Min Jae dönemi kapanıyor... Napoli'nin de ısrarla istediği Güney Koreli stoperi için dün Fenebahçe ile bir kez daha masaya oturan Rennes, Sarı-Lacivertli kulübü bu transfer için ikna etti. Oyuncunun 19 milyon Euro civarındaki serbest kalma maddesini ödemeyi kabul eden Rennes, Fenerbahçe ile anlaştı. Kim Min Jae ile de söz kesen Fransız kulübü bu transferi imza aşamasına getirdi.

Kim'i ciddi bir rakama Rennes'e satmaya hazırlanan Fenerbahçe, Güney Koreli stoperin alternatifini ise Flamengo'dan Rodrigo Caio olarak belirledi. 28 yaşında ve 1.82 boyunda olan Caio'nun kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro alan Brezilyalı stoperin sözleşmesinin dolmasına sadece 1 yıl kalması nedeniyle çok daha uygun bir maliyetle çubuklu formayı giyme ihtimali bulunuyor. 2019'dan bu yana Flamengo forması giyen Rodrigo Caio, daha önce Jesus'la birlikte çalışmıştı.

28 yaşında ve 1.82 boyunda olan Rodrigo Caio, daha önce 5 kez Brezilya Milli Takım forması giydi. (Takvim)

EN ÇOK OKUNANLAR

İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, NE OLDU? | 15 Temmuz 2022 Instagram çöktü mü, neden açılmıyor, sürekli olarak duruyor hatası nedir, ne zaman düzelir, düzeldi mi, giriş yapılıyor mu?
Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak, ne zaman ödenecek? Enflasyon farkı sonrası memur ve memur emeklisi maaş ödeme tarihleri 2022!
YKS SONUÇLARI İÇİN KRİTİK TARİH! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? ÖSYM AİS ile TYT, AYT, YDT 2022 YKS sonuçları sorgulama ekranı
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Programı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, kimler başvurabilir?
SON DAKİKA: CHP'li vekil sordu, Kılıçdaroğlu açıkladı: Cumhurbaşkanı adayıyım! Şimdi gözler 6'lı masada...
Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Sağlıkta güvenlik için yeni adımlar...
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 15 Temmuz 2022 bugün otobüs, metro, metrobüs, Marmaray ücretsiz mi, saat kaça kadar ücretsiz?
Son dakika: ABD'den skandal karar! F-16 satışında Yunanistan'a boyun eğdiler
BUGÜN 15 Temmuz’da kargolar açık mı, çalışıyor mu? MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT 15 Temmuzda kargo dağıtım yapıyor mu, kapalı mı, tatil mi?
15 Temmuz sözleri ve mesajları 2022: Türk bayraklı, duygu dolu, anlamlı 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü mesajları, sözleri ve fotoğrafları
ARKADAŞINA GÖNDER
F.Bahçe Kim Min-Jae'nin yerini Caio'yla dolduracak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA