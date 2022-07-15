F.Bahçe Kim Min-Jae’nin yerini Caio’yla dolduracak!

Fenerbahçe'de Kim Min Jae dönemi kapanıyor... Napoli'nin de ısrarla istediği Güney Koreli stoperi için dün Fenebahçe ile bir kez daha masaya oturan Rennes, Sarı-Lacivertli kulübü bu transfer için ikna etti. Oyuncunun 19 milyon Euro civarındaki serbest kalma maddesini ödemeyi kabul eden Rennes, Fenerbahçe ile anlaştı. Kim Min Jae ile de söz kesen Fransız kulübü bu transferi imza aşamasına getirdi.