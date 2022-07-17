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Giriş Tarihi: 17.7.2022 13:14

Altay, as oyuncularına özel program uyguluyor

DHA
Altay, as oyuncularına özel program uyguluyor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da takımla gecikmeli sözleşme yenileyip ilk etap kamp dönemini kaçıran tecrübeli oyuncuların özel antrenmanlarla fiziksel eksiklerini kapatacağı öğrenildi.

Siyah-beyazlıların geçen sezon Süper Lig'deki kadrosunda yer alan stoper İbrahim Öztürk, sağ bek Tolga Ünlü, sol bek Özgür Özkaya, ön libero Ceyhun Gülselam, kaleci Ozan Evrim Özenç ve forvet Deniz Kadah serbest kaldıktan sonra uzun süre sözleşme imzalamadı.

Kazımcan'ın 20 milyon TL bonservis ücretiyle Galatasaray'a satılıp kaynak yaratılmasının ardından anlaşma sağlanan deneyimli ayaklar, Afyonkarahisar'daki ikinci etap çalışmalarına katılabildi. Altyapıdan yetişen gençleri 24 Haziran'dan bu yana hazırlayan teknik heyet, şimdi de 13 Temmuz'da takıma katılan tecrübeli isimlere yoğunlaştı. As oyuncular, 12 Ağustos'ta başlayacak lige hazır olmak için ekstra çalışmalar yapacak.

TARTIŞMALI ÜYELİKLER İPTAL

Altay yönetimi, 28 Nisan'daki olaylı kongreden önce kulübe üye yapıldığı tespit edilen 213 kişinin üyeliklerini iptal etti. Üyeliklerin tüzüğe aykırı olduğunu belirten yönetim, "Büyük Altayımızın 108 yıllık tarihine ve köklü geleneklerine yakışmayan olayların yaşandığı 28 Nisan 2022 tarihli olağanüstü genel kurulumuzdan hemen önce üye kaydı yapılan ve bir bölümü yaşanan olaylarda başrol oynayan kişilerin kulüp üyeliğine başvuru ve kayıt işlemleri, başvuru evrakları ve elde edilen diğer bilgi/belgeler ışığında kapsamlı olarak incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda, 213 kişinin başvuru ve kayıt işlemlerinin kulübümüz tüzüğünde belirtilen usül ve esaslara uygun yürütülmediği, bu kişilere ait başvuru evrak ve koşullarının tamamlanmadığı anlaşıldığından yönetim kurulumuzca söz konusu 213 kişinin üyeliklerinin geçersiz olduğunun tespiti ile iptaline oybirliğiyle karar verilmiştir. Olağanüstü genel kurulumuzda Altay kültürü ve geleneklerine aykırı sözlü ve fiili eylemlerde bulunan üyelerin tespitine ve bu eylemlerin gerektirdiği disiplin işlemlerine yönelik çalışmalar ayrıca yürütülmektedir. Altayımız, köklü tarihine ve kültürüne yakışır bir yapıya tekrar kavuşarak hak ettiği güzel günlere mutlaka ulaşacaktır" açıklamasını yaptı.

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Altay, as oyuncularına özel program uyguluyor
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