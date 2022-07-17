Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Antalyaspor'da Haji Wright, 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak
Giriş Tarihi: 17.7.2022 11:20

Antalyaspor'da Haji Wright, 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak

DHA
Antalyaspor’da Haji Wright, 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan ve transfer döneminde ismi birçok Türk takımıyla anılan ABD'li forvet Haji Wright ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geçen sezon oynadığı oyunla dikkatleri üzerine çeken Fraport TAV Antalyaspor, kadrosuna takviyelere devam ediyor.

2022-2023 sezonu öncesi Göztepe'den Soner Aydoğdu, Werder Bremen'den ayrılan Ömer Toprak, İstanbulspor'dan kaleci Alperen Uysal'ı transfer eden, Güray Vural, kaptan Hakan Özmert ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Martins ile sözleşme uzatan Akdeniz ekibi, geçen sezon başında Danimarka ekiplerinden SonderjyskE'den 1 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edilen ABD'li forvet oyuncusu Haji Wright ile tekrar anlaştı.

Gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve birçok takımla ismi anılan 24 yaşındaki ileri uç oyuncusu Wright, cumartesi günü kente geldi. Haji Wright'ın, pazartesi günü takım Almanya'ya gitmeden önce düzenlenecek imza töreni ile kendisini 3+1 yıllığına bağlayacak imzayı atacağı öğrenildi.

Haji Wright, geçen sezon Antalyaspor ile ligde 31 maça çıkarken 14 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Türkiye Kupası'nda 3 maçta kırmızı beyazlı formayı terleten ABD'li forvet oyuncusu, 1 gole imza attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2022 TEMMUZ I Zamlı Temmuz emekli maaş farkı ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Son dakika: 15 Temmuz içlerine oturdu: Kılıçdaroğlu sustu yandaş medyası görmedi
İngiliz başbakan adayının skandal vaadine Dışişleri'nden yanıt: Türkiye sınır muhafızınız değil
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? 2022 temmuz memur maaş farkları ne zaman ödenecek?
Son dakika: Eski ABD Büyükelçisi James Jeffrey’den FETÖ’ye dair dikkat çeken açıklamalar: 15 Temmuz ile 11 Eylül aynı
YKS sonuçları erken açıklanır mı? '2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusu ÖSYM AİS sorgulama sayfası
Bekçilik sınav yerleri nasıl öğrenilir? EGM PA Bekçilik sınav giriş belgesi sorgulama ekranı e devlet ile sorgula!
TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ başvuru şartları ve tarihleri belli oldu: 24 il için ucuz konut fırsatı!
Aile Destek Programı başvuru şartları ve tarihleri 2022: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı ve başvurular e-Devlet ile nasıl yapılır?
Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 16 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama Milli Piyango Online sayfasında!
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalyaspor'da Haji Wright, 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA