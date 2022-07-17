Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'ın Avusturya kampı sürüyor
Giriş Tarihi: 18.7.2022 00:56

Galatasaray'ın Avusturya kampı sürüyor

AA
Galatasaray’ın Avusturya kampı sürüyor

Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya kampındaki yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki kampta teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, basın mensuplarına kapalı gerçekleştirildi.

Çekya'nın Sigma Olomouc ekibiyle oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcuların günü yenileme çalışmasıyla tamamladığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri, top kapma ve dar alan oyununun ardından taktiksel çalışma yaptığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS sonuçları için gözler ÖSYM'de! Üniversite sınavı 2022 TYT, AYT, YDT YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte detaylar
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2022 TEMMUZ I Zamlı Temmuz emekli maaş farkı ne zaman yatacak, ayın kaçında?
İşte CHP'li Özkoç'u yalanlayan görüntüler! TBMM'ye ilk gelen vekil AK Partili Uslu...
sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? BAT, JTI, Philip Morris marka sigaraya zam geldi mi, 17 Temmuz 2022 Sigara zammı son durum güncel liste!
Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 17 Temmuz il il ve İzmir, Ankara, İstanbul benzin, mazot (motorin), LPG litre fiyatı kaç lira, indirim var mı?
Üniversite tercihleri 2022/YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? YKS tercihleri için gözler ÖSYM'den gelecek resmi açıklamada!
İYİ Parti'nin anket oyunu deşifre oldu! Anket şirketlerine 'PARA' teklifi...
Şans Topu sonuçları AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 17 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? e-Devlet Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimler alabilir?
TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 TOKİ başvuru şartları ve tarihleri belli oldu: 24 il için ucuz konut fırsatı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'ın Avusturya kampı sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA