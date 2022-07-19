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Giriş Tarihi: 19.7.2022 11:01

Borussia Dortmundlu futbolcu Haller'de tümör tespit edildi

Borussia Dortmundlu futbolcu Haller’de tümör tespit edildi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un yeni transferi Sebastien Haller'de testis tümörü saptandı.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund'un yeni transferi Sebastien Haller'de testis tümörü saptandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon öncesi İsviçre'de kampta bulunan futbolcunun antrenman sırasında kendini kötü hissetmesi üzerine kapsamlı bir sağlık kontrolüne alındığı ve tarama sırasında testis tümörü saptandığı belirtildi.

Kamptan ayrılarak Dortmund'a dönen Fildişi Sahilli 28 yaşındaki santrforda görülen tümörün daha detaylı analiz edileceği ve tedaviye başlanacağı belirtildi.

Ajax'a 31 milyon avro bonservis bedeli ödenerek bu ay başlarında kadroya katılan Haller, geçen sezon Hollanda temsilcisinde ligde 21 golle krallık yarışını zirvede tamamlarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 11 kez ağları sarsmıştı.

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Borussia Dortmundlu futbolcu Haller'de tümör tespit edildi
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