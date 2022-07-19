Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "Seferovic'in dışında bir forvet daha almak istiyoruz"

Karşılaşmada görev verdiği Kazımcan Karataş ve Olimpiu Morutan'ın iyi niyetle mücadele ettiğini belirten Buruk, "Özellikle Kazımcan gidiş ve gelişiyle sol bekte bizim için iyi bir oyuncu olduğunu gösterdi. Morutan genelde hep kenarda kullanılmıştı, merkezde denedik. Zaman zaman iyi işler yaptı. Daha iyisini yapabilir, o yeteneği var. Onu da zaman içinde değerlendireceğiz." açıklamasını yaptı.

Okan Buruk, hazırlık maçlarında gol yollarında etkili olamamalarıyla ilgili soruyu, "Bugün bir transferimiz geliyor. Seferovic önemli bir forvet. Yine oraya farklı tipte bir forvet katmak istiyoruz. Forvet hattında bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum." şeklinde yanıtladı.