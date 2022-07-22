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Giriş Tarihi: 22.7.2022 12:27

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom Ali Akman hamlesi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom Ali Akman hamlesi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak haberler gelmeye devam ediyor... Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman'ın oğulları Hamza ve Efe Akman sarı kırmızılı takımın Avusturya kampında yer alırken Ali Akman için de transfer hamlesi yapılacak. İşte detaylar...

Bursaspor'dan ayrılarak Eintracht Frankfurt'a transfer olan Ali Akman NEC Nijmegen'e kiralanmıştı. Bu sezon geri dönen Akman Eintracht Frankfurt kadrosunda düşünülmüyor.

4. AKMAN OLARAK GELEBİLİR

Galatasaray, Ali Akman'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman Galatasaray kadrosuna katılırsa kuzenleri Hamza Yiğit ve Efe ile beraber sarı kırmızılı formayı giyecek.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE

Geçtiğimiz sezon Nijmegen'de 32 maça çıkan Ali Akman 21 kez ilk 11'de sahaya çıktı. 6 gole imza atan Akman Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyor. Ali Akman, amcası Ayhan Akman'dan dolayı Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Cimbom Ali Akman hamlesi!
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