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Giriş Tarihi: 23.7.2022 17:57 Son Güncelleme: 23.7.2022 18:17

Beşiktaş'tan forvete bir transfer daha: Philippe Keny

Beşiktaş’tan forvete bir transfer daha: Philippe Keny

Beşiktaş, Bandırmaspor’dan Philippe Keny’i için temaslarını arttırdı. Siyah beyazlılar Senegalli forveti 900 bin Euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş hücum hattına 1 futbolcu daha katmayı planlıyor. Siyah-Beyazlılar, TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor'dan 23 yaşındaki Philippe Keny'i transfer etmek istiyor. Bandırmaspor ile görüşmelere başlayan Beşiktaş, 900 bin Euro bonseris bedeli teklif etti.

Bandırmaspor'un teklifi kabul etmesi halinde Senegalli oyuncu ile sözleşme imzalanacak. Forvet pozisyonun yanı sıra hücum hattının sol kanadında da görev yapan Keny'in Bandırmaspor ile 1 yıl kontratı bulunuyor.

Fransa'nın Tours ve Chateauroux takımlarında forma giyen Keny, geride kalan sezon Bandırmaspor'a transfer oldu. Bandırmaspor'da 36 maça çıkan Senegalli oyuncu, 14 gol attı, 7 asist yaptı. (NTVSpor)

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Beşiktaş'tan forvete bir transfer daha: Philippe Keny
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