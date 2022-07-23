Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe Lamine Diack’i Süper Lig ekibine gönderdi

Fenerbahçe'nin lisansını çıkardığı ve Tuzlaspor'dan satın alma önceliği elinde olan Lamine Diack'ı Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü transfer etti. Ankaragücü başkanı Faruk Koca, transferin detaylarını açıkladı.

'BONSERVİSİ ALINDI'

Faruk Koca, yeni transfer hakkında Radyospor'a açıklamalarda bulundu. Koca, ''Lamine Diack'ı bonservisiyle birlikte kadromuza kattık. Diack ile 4 yıllık sözleşme imzaladık, oyuncumuz şu anda kampımızda takımımızla birlikte çalışmalarına devam ediyor. Diack'ın sözleşmesinde Fenerbahçe'ye ait satın alma opsiyonu ya da öncelik bulunmuyor.'' ifadelerini kullandı.

F.BAHÇE'YE 250 BİN EURO + %35 PAY

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise Ankaragücü, Lamine Diack için 500 bin euro bonservis ödeyecek. 500 bin euro, Fenerbahçe ve Tuzlaspor arasında paylaşılacak.

Ankaragücü, Lamine Diack'ı satarsa bonservis bedelinin %35'ini Fenerbahçe alacak.

YASİR SUBAŞI DA KAYSERİSPOR'A GİTMİŞTİ

Öte yandan; Fenerbahçe için satın alma önceliği bulunan Yasir Subaşı, Ümraniye'den ayrıldıktan sonra lisansı Fenerbahçe için çıkarılmış sonrasında ise oyuncu bonservisiyle birlikte Kayserispor'a transfer olmuştu.