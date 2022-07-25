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Giriş Tarihi: 25.7.2022 12:17

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal'da 1 ayrılık daha! Rıdvan Yılmaz sonrası Kartal Kayra Yılmaz...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’da 1 ayrılık daha! Rıdvan Yılmaz sonrası Kartal Kayra Yılmaz...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılarda Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığı sonrası Rangers'ın sıradaki hedefinin Kartal Kayra Yılmaz olduğu belirtildi. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş'ta transferde de hareketli günler yaşanıyor. Son olarak takımın önemli oyuncularından Rıdvan Yılmaz ile yollar ayrılmıştı.

Beşiktaş'ta flaş bir transfer gelişmesi daha yaşanmak üzere... Siyah beyazlı takımın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'ı 6.5 milyon euro'ya kadrosuna katan Glasgow Rangers, yine bir genç ismin daha peşine düştü.

Buna göre İskoç ekibinin bu kez de Kartal Kayra Yılmaz için Beşiktaş'ın kapısını çalacağı kaydedildi. Fotomaç'ın haberine göre; Rangerslı yetkililerin 21 yaşındaki ön libero ile ilk teması kurduğu, artık Beşiktaş yönetimi ile masaya oturacakları belirtildi.

Piyasa değeri 1 milyon euro civarında olan 1.78 boyundaki futbolcu için ne kadarlık bir teklif yapacağı bilgisine ise ulaşılamadı. Geçen sezonu Ümraniyespor'da kiralık olarak geçiren Kartal Kayra'nın sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 1 milyon Euro. 21 yaşındaki futbolcu on numarada da görev alabiliyor. Kartal geçtiğimiz sezon 32 maça çıktı 1 gol ve 7 asist üretti.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal'da 1 ayrılık daha! Rıdvan Yılmaz sonrası Kartal Kayra Yılmaz...
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