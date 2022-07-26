Ali Gültiken'den çarpıcı Jorge Jesus, Philippe Keny ve Emre Akbaba sözleri! "Beşiktaş'ın fark yemesi..."

- Fenerbahçe'nin transfer politikasını nasıl buluyorsunuz?

"Kadrosu kalabalık ama takviye yapmaya da devam ediyor... Jesus neredeyse bütün takımı değiştirdi.. Yeni bir teknik adam, kafasında bir oyun düzeni ve felsefesi var. Bunun için de önce eldekileri gözlemledi, şimdi de kendince eksik gördüğü yerlere takviye istiyor. Ben şu anda devam eden politikanın, Jesus'un ilave istekleri doğrultusunda yapıldığını düşünüyorum. Özellikle belli mevkilerde hata yapmak istemiyorlar. En azından ellerinde daha alternatifli bir kadro düşüncesi var. Bunlar olurken eldeki oyuncuların da Gustavo örneğinde olduğu gibi, takımdan bir bir ayrılacağını düşünüyorum."