Ali Gültiken'den çarpıcı Jorge Jesus, Philippe Keny ve Emre Akbaba sözleri! "Beşiktaş'ın fark yemesi..."

- Fenerbahçe'nin transfer politikasını nasıl buluyorsunuz?
"Kadrosu kalabalık ama takviye yapmaya da devam ediyor... Jesus neredeyse bütün takımı değiştirdi.. Yeni bir teknik adam, kafasında bir oyun düzeni ve felsefesi var. Bunun için de önce eldekileri gözlemledi, şimdi de kendince eksik gördüğü yerlere takviye istiyor. Ben şu anda devam eden politikanın, Jesus'un ilave istekleri doğrultusunda yapıldığını düşünüyorum. Özellikle belli mevkilerde hata yapmak istemiyorlar. En azından ellerinde daha alternatifli bir kadro düşüncesi var. Bunlar olurken eldeki oyuncuların da Gustavo örneğinde olduğu gibi, takımdan bir bir ayrılacağını düşünüyorum."
HAZIR OYUNCU İSTİYORLAR!
- Dönüp dolaşıp takımlarımız transferde özellikle Kaan Ayhan ismini gündeme getiriyor. Türkiye'de niye yerli stoper yetişmiyor? Ya da yetişiyor da takımlar mı bulamıyor?
"Mutlaka önemli yetenekler, stoperler ülkemizde yetişiyor ama şampiyonluk hedefinde olan takımlar, olmuş, yapmış, başarmış oyuncuları kadrosuna katmak istiyor. Tabii bir de Türk statüsü şu anda ön planda. O yüzden bütün takımlar bu oyuncu üzerinde ısrardalar."
EMRE AKBABA KIYMETLİ BİR OYUNCU
- Galatasaray'da Seferovic ve Gomis ikilisi yeterli mi?
6 ve 10 numara için de arayışlar sürüyor... İkisi de önemli oyuncular. Seferovic'in süreklilikle alakalı bir sıkıntısı var. Sezon içerisinde uzun süreli sakatlıklar yaşamazsa katkısı olacaktır. Gomis için de sezon başı antrenmanlarını takım ile beraber geçirmiş olması önemli. Yaşı olan (36) bir futbolcu ama o bölgedeki becerilerini de biliyoruz. Sezon içerisinde katkı sağlayacaktır. Emre Akbaba önemli bir oyuncu, Yunus iyiydi, Kerem devam ediyor. Bunlar hücum hattı için değerli oyuncular. 1-2 takviye daha olacaktır ama bu saydığımız isimler de kıymetli oyuncular.
BEŞİKTAŞ'IN FARK YEMESİ ÖNEMLİ DEĞİL
- Beşiktaş son hazırlık maçında fark yedi.. Bu endişe edilecek bir durum mu?
"Sezon başında hazırlık maçlarında bu tür sonuçlar olabilir. Önemli olan sezon maratonunda sürekliliğin yakalanması, zirve mücadelesinin sezon sonuna kadar devam edebilmesi. Beşiktaş'ın gelen oyuncuları kadar burada teknik adamın uygulama felsefesi de önemli. Bunlar deneyerek ve her hafta üstüne koyarak ilerleyecek. Beşiktaş özellikle takımın genel savunma konusunu istediği noktaya getirebilirse bu tür sorunları ligde yaşamaz diye düşünüyorum."
KENY'Yİ ALMAK DOĞRU BİR TERCİHTİ
- Beşiktaş hücum hattına transfer yapmaya devam ediyor. Bandırma'da oynayan Philippe Keny de transfer edildi. Bu transfer gerekli miydi?
"Beşiktaş, özellikle geçen sezon gol konusunda zorlandı. O yüzden bu sezon o bölgede hem alternatif üretiyor hem de iç rekabeti geliştiriyor. Bunun takıma katkısının olacağını düşünüyorum. Geçen sezonun sıkıntısı, orta alan ve kanat oyuncularının da golden uzaklaşmasıydı. O bölgeleri de daha gole dönük oyuncularla takviye ettiğini görüyoruz."
HAZIRLIK MAÇLARI ÖLÇÜ OLAMAZ!
- Trabzonspor hazırlık maçlarında parlak bir görüntü çizmedi.. Genel bir analiz yapar mısınız?
"Hazırlık maçları hiçbir takım için ölçü olmuyor. Adı üzerinde hazırlanıyorsunuz ve bazı şeyler deniyorsunuz. Yeni oyuncularla takımı geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bir şeyi daha göz ardı etmemek lazım; hazırlık maçlarında hedef baskısı yoktur. Bunun olmadığı yerde de motivasyonlar, konsantrasyonlar üst seviyede olmaz. Genel olarak takımların fizik üzerine çalışmalarıdır. O yüzden lig başladığında Trabzonspor gibi, Beşiktaş gibi hedefe oynayan takımlarda bu hazırlık maçlarındaki görüntülerinden farklı şeyler göreceğiz."
YÖNETİMLER HESAP VERMELİ
- Yabancı sayısı için TFF bir komisyon kurmaya karar verdi. Başkan Büyükekşi sınırsız olması gerektiğine dair bir ifade kullandı.. Sizce doğru olan nedir?
"Yabancı konusu Türkiye'de çok fazla suistimal edilen bir konu. Günümüz rekabet şartlarında yabancı oyuncuyu sayısından ziyade parayı harcayan ve transferi yapan kulüplerin ve başında buna imza atan yöneticilerin hesap verebilir duruma gelmesi önemli. Bir takım transfere 20 milyon dolar harcıyorsa bu rakamla 10 tane de oyuncu alabilir veya 4 futbolcu da alabilir. Bu tercih kulüplerin olmalı. Ama federasyonda bu transfer marjları ve harcanan rakamları UEFA kriterleri nezdinde kontrol etmeli. Bu yapılmaya başlandığında sayı tartışmaları ortadan kalkacaktır."
YEMİN ETMEYEN KÖTÜ OLAMAZ!
Hakemler Bolu'daki seminerde şeref ve namus üzerine yemin ettiler. Bu konu tartışma yarattı. Yemin kararına bakış açınız nedir?
"Hakemlik konusu bir vicdan meselesi. Yemin etme konusu bence de tartışmalı. Bu zamana kadar şekli olarak yemin etmemiş olmaları onların kötü niyetli olduklarını göstermez. Hakemler hata yapıyorlar. Bundan sonra da yapacaklar. Bu yalnızca bizde değil tüm dünyada konuşulan ve tartışılan bir konu. Önemli olan futbolun tüm paydaşlarının kendi üzerine düşen sorumluluğu alması. Hatayı ve yanlışı sadece bir yerde arama düşüncesi futbolumuzu hem maddi hem de sportif anlamda getirdiği noktayı görüyoruz."