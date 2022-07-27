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Giriş Tarihi: 27.7.2022 11:21

Son dakika Beşiktaş haberleri: Kartal'da Serdar Saatçı karar verildi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Kartal’da Serdar Saatçı karar verildi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta disiplinsizliği nedeniyle kadro dışı bırakılan genç stoper Serdar Saatçı konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Kadro dışı kalan Serdar, başkan Ahmet Nur Çebi ile görüştü ve son karar verildi. İşte tüm detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Serdar Saatçı ile ilgili belirsizlik son buldu. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yanına giden Saatçı ile ilgili karar verildi.

SERDAR SAATÇI AFFEDİLDİ

Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı, Başkan Ahmet Nur Çebi, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı'yı affetti.

Avusturya kampında, Viktoria Plzen ile yapılan hazırlık maçında, 72. dakikada oyuna giren Serdar, 84. dakikada Teknik Direktör Valerian İsmael tarafından oyundan alındı. Hocasının bu kararını sindiremeyen genç futbolcu ise doğrudan soyunma odasına gitti. Bunun üzerine İsmael, Serdar'ı kadro dışı bıraktı. Takım, ikinci etap kamp çalışması için yeniden yurt dışına giderken, Serdar Saatçı da İstanbul'da idmanlarına devam ediyordu.

ÇEBİ'DEN ÖZÜR DİLEDİ

Siyah-beyazlı kulübün kongre üyesi Altan Akdil'in öncülüğünde, Başkan Ahmet Nur Çebi'den randevu alan Serdar, önceki gün Akdil ve eniştesi Hüseyin Bey ile birlikte kulübe gitti. Burada Başkan Çebi ile buluşan genç futbolcu, pişmanlığını dile getirip özür diledi.

ELİNİ ÖPÜP SÖZ VERDİ

Futbolcusuna adeta baba şefkatiyle yaklaşan Başkan Çebi, Serdar'a çeşitli nasihatlerde bulundu. Herkesin hata yapabileceğini ancak kimseyi dinlememesi gerektiğini dile getiren Beşiktaş Başkanı, Serdar'dan bundan böyle bu tür olaylar yaşanmayacağı konusunda söz aldı. Bunun sonrasında Ahmet Nur Çebi'nin elini öpen Serdar Saatçı, affedilmiş oldu. Genç stoper için son kararı Teknik Direktör Valerian İsmael verecek. (Milliyet)

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Kartal'da Serdar Saatçı karar verildi
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