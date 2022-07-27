Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin Napoli'ye transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın oyuncularından Min-Jae Kim'in transferi için Napoli Kulübü ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

KIM MIN-JAE KİMDİR?

Kim Min-Jae, 15 Kasım 1996 yılında Güney Kore'nin Tongyeong kentinde dünyaya geldi. Yeoncho MS, Suwon THS, Yonsei Univ., Gyeongju KHNP, Jeonbuk Hyundai ve Beijing Guoan forması giyen Kim Min-Jae, 2021 yazında 3 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Güney Koreli stoper, 1 gol kaydetti. Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro...