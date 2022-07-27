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Giriş Tarihi: 27.7.2022 12:29 Son Güncelleme: 27.7.2022 12:41

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: F.Bahçe Kim Min-jae'nin Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: F.Bahçe Kim Min-jae’nin Napoli’ye transfer olduğunu açıkladı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kim Min Jae’nin Napoli’ye transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin Napoli'ye transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın oyuncularından Min-Jae Kim'in transferi için Napoli Kulübü ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

KIM MIN-JAE KİMDİR?

Kim Min-Jae, 15 Kasım 1996 yılında Güney Kore'nin Tongyeong kentinde dünyaya geldi. Yeoncho MS, Suwon THS, Yonsei Univ., Gyeongju KHNP, Jeonbuk Hyundai ve Beijing Guoan forması giyen Kim Min-Jae, 2021 yazında 3 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Güney Koreli stoper, 1 gol kaydetti. Sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: F.Bahçe Kim Min-jae'nin Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
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