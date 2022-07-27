Uzun süredir 6 numara transferi için girişimlerini sürdüren sarı kırmızılılarda ortaya birçok isim atılmıştı. Aslan'ın transfer listesinde olduğu bilinen Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki Fransız ön liberosu Alexis Beka Beka için açıklama geldi.



Lokomotiv Moskova sportif direktörü Tomas Zorn, "Bugüne kadar kulüp, Fransa'dan Alexis için herhangi bir teklif almadı" dedi. Böylece Fransa'dan Nice Kulübü'nün herhangi bir adım atmadığı da ortaya çıktı.



Beka Beka'nın menajeri önceki günlerde, "Fransız Nice kulübünün ilgisi gerçek. Ancak bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını söylemek henüz mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı. Rus basını ise oyuncunun Galatasaray'a yakın olduğunu yazdı.



21 yaşındaki futbolcu, transfer döneminin başında Galatasaray'ın çok istediği isimlerden biriydi. Ancak sonrasında farklı alternatiflerle görüşüldü. Bugün itibarıyla ise ibrenin yine Fransız oyuncuya döndüğünü söylemek mümkün... Geçen sezon Rusya Ligi'nde toplamda 19 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, 4 asist yapmayı başardı.



1.78 boyundaki Kongo asıllı yıldız, Fransa U19 Milli Takımı'nın formasını da toplam 2 kez giymişti. Aslan'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Maddi detaylar henüz ortaya çıkmasa da iki kulübün anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi. (Akşam)