Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Andreas Cornelius, yeni sezonu bekliyor! Özel penaltı çalışması...
Giriş Tarihi: 28.7.2022 14:09

Andreas Cornelius, yeni sezonu bekliyor! Özel penaltı çalışması...

İHA
Andreas Cornelius, yeni sezonu bekliyor! Özel penaltı çalışması...

İngiltere, İtalya ve Fransa deneyimlerinin ardından Türkiye'de, Trabzonspor formasıyla adeta kendini bulan Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius, yeni sezonu iple çekiyor.

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon başında İtalya'nın Parma takımından transfer ettiği Danimarkalı oyuncu Andreas Cornelius, bordo-mavili takımda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekerken, sezonun sona ermesiyle UEFA Uluslar Ligi'nde de önemli bir performans ortaya koymuştu.
İngiltere, Fransa ve İtalya'da yaşadığı sıkıntılı günlerin ardın bordo-mavili forma ile ilk sezonunda Spor Toto Süper Lig'de 15 gol atarak takımın şampiyonluğunda önemli katkı sağlayan Cornelius, yeni sezonda bu sayının üzerine çıkmak için mücadele edecek. İyi bir hazırlık dönemi geçiren ve oldukça moralli olan golcü oyuncu, Trabzonspor'da yeteneklerini daha çok ön planda sergiliyor.

Penaltı çalışıyor

Trabzonspor formasıyla geçtiğimiz sezon beyaz noktanın başına geçmeyen Danimarkalı futbolcu, yeni sezon öncesi penaltı atışlarından kendini geliştirmeye çalışıyor. Attığı gollere, penaltıları da eklemeyi hedefleyen Cornelius, önümüzdeki sezon gol yollarında Abdullah Avcı'nın yine en büyük kozlarından biri olacak.

Trabzonspor tedbirini almış durumda

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da oyuncusundan önemli bir performans bekleyen Trabzonspor, 29 yaşındaki oyuncunun olası transferi karşısında önlemlerini almış durumda. Karadeniz ekibiyle 3 yıllık anlaşması daha bulunan Cornelius'un sözleşmesinde, Türk kulübü olmaması şartıyla 20 Milyon Euro karşılığında serbest kalabilir maddesi bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS TABAN PUANLARI GÜNCEL 2022: ÖSYM güncel YKS tercih kılavuzu ile 2 ve 4 yıllık (lisans-önlisans) YKS üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Fed faiz kararı son dakika açıklandı! Altın fiyatları ve döviz kurları ne tepki verdi? Temmuz 2022 Fed kararı sonrası Jerome Powell'dan yeni sinyal
SON DAKİKA! Irak ve Suriye denkleminde neler oluyor? Dikkat çeken PKK/YPG açıklaması: Kaybediyorlar ve çok gerginler
SON DAKİKA: Maaş farkları için Bakanlıktan açıklama geldi! Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni ödeme takvimi belli oldu! Emekli Sandığı maaş farkı için de tarih netleşti
SON DAKİKA: Merkez Bankası enflasyon tahminleri açıklandı! Kavcıoğlu'ndan dikkat çeken büyüme mesajı geldi
Son Dakika: Maaş farkları bugün hesaplarda! Memur, emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanlar dikkat! Yüzde 41,7 zam oranı ile kim ne kadar maaş farkı alacak?
Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet 450 TL - 600 TL Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
Ölüm yolundan umut tüneline: 'Bahanelerle yapmadılar! Erdoğan bitirdi'
SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU? Bugün sigaraya zam mı geldi, ne kadar? 28 Temmuz 2022 Sigara zammı son durum ve JTİ, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları
SON DAKİKA: Fed faiz kararı bugün açıklanıyor! Fed toplantısı ne zaman, saat kaçta sonuçlanacak? Temmuz 2022 faiz kararı beklentisi netleşti
ARKADAŞINA GÖNDER
Andreas Cornelius, yeni sezonu bekliyor! Özel penaltı çalışması...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA