Son dakika Trabzonspor haberleri: Cornelius Trabzonspor taraftarlarını mest etti!

Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta 15 gol, 5 asistle başrolü oynayan isimlerden biri olan Andreas Cornelius, 2 kez ağları sarstığı kupa finaline de damgasını vurdu. Maçın en değerli oyuncusu seçilen 29 yaşındaki Danimarkalı forvetin bu performansı, Trabzonsporlu taraftarları mest etti.

Önceki gün Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Nelsson'un, "Türkiye'de Kuzeyin Kralı benim" şeklindeki sözlerine gönderme yapan bordo-mavililer sosyal medyada, "Herkes gerçek kralı görsün… Kuzeyin tek kralı var, o da Trabzonspor'da oynuyor… Cornelius'un üstüne kral tanımam" yorumları yaptı.

KAPTANIMIZ BEL FITIĞI OLMADI!

Trabzonspor'un son iki yılda üç kez kupa kaldırması ve bu üç kupanın da kaptan Uğurcan Çakır'ın elinde havaya yükselmesi taraftarların, "Kaptanımızın kupa kaldırmaktan beli ağrıdı" yorumlarına neden olmuştu. Bordo-mavili kulüp de bunun üzerine esprili bir paylaşımda bulunarak, "Bilgilendirme: Kaptanımız Uğurcan Çakır hakkında 'kupa kaldırmaktan bel fıtığı oldu' tarzında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini kullandı.