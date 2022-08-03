Alioski çok çalışıyor yorulmuyor! "9 farklı pozisyonda görev aldı"

SABAH Spor, Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den kiralanan 30 yaşındaki Makedonyalı yıldızını analiz etti:

1- Kariyerinde tam 9 farklı pozisyonda oynadı. 11 kez de santrforda görev aldı. Forvet bölgesinde oynadığı 11 karşılaşmada 6 gol-7 asistlik katkı sağladı.

2- Yedi dil konuşabiliyor. Makedon oyuncu; Arnavutça, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca'nın yanı sıra Jorge Jesus'un ana dili olan Portekizce'ye de hakim.

3- Al Ahli ile geçen sezon 30 maça çıkan Alioski, 6 gol-9 asist yaptı. Sol bek olmasına rağmen 15 gole direkt etki etti. % 82 pas, 62 isabetli orta, 67 şut pası, 142 ikili mücadele kazanma, %79 top kapma, 151 sahipsiz top kazanma ortalamasıyla oynadı.

4- Sol ayaklı oyuncu, ağırlıklı olarak sol kanatta oynuyor. Hücum gücünün kuvvetli olmasıyla birlikte sol bek mevkisine göre gol ve asist katkısı çok fazla.