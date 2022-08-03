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Giriş Tarihi: 3.8.2022 10:32 Son Güncelleme: 3.8.2022 10:45

Alioski çok çalışıyor yorulmuyor! "9 farklı pozisyonda görev aldı"

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Alioski çok çalışıyor yorulmuyor! 9 farklı pozisyonda görev aldı

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan Ligi takımlarından olan Al Ahli'den 1 yıllığına kiraladığı Makedon yıldız Ezgjan Alioski transferi geniş yankı uyandırmıştı. SABAH Spor, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’den kiralanan 30 yaşındaki Makedonyalı yıldızı analiz etti. İşte tüm detaylar...

SABAH Spor, Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den kiralanan 30 yaşındaki Makedonyalı yıldızını analiz etti:

1- Kariyerinde tam 9 farklı pozisyonda oynadı. 11 kez de santrforda görev aldı. Forvet bölgesinde oynadığı 11 karşılaşmada 6 gol-7 asistlik katkı sağladı.

2- Yedi dil konuşabiliyor. Makedon oyuncu; Arnavutça, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca'nın yanı sıra Jorge Jesus'un ana dili olan Portekizce'ye de hakim.

3- Al Ahli ile geçen sezon 30 maça çıkan Alioski, 6 gol-9 asist yaptı. Sol bek olmasına rağmen 15 gole direkt etki etti. % 82 pas, 62 isabetli orta, 67 şut pası, 142 ikili mücadele kazanma, %79 top kapma, 151 sahipsiz top kazanma ortalamasıyla oynadı.

4- Sol ayaklı oyuncu, ağırlıklı olarak sol kanatta oynuyor. Hücum gücünün kuvvetli olmasıyla birlikte sol bek mevkisine göre gol ve asist katkısı çok fazla.

5- Zayıf yönlerinden biri defansif. Savunma bilgisi ve markaj yeteneği iyi seviyede değil.Zaman zaman sol kanattan savunma arkasına rakip kanat oyuncularını kaçıran Alioski, takımına ciddi tehlikeler de yaratabiliyor.

6- 30 yaşındaki futbolcunun dayanıklılığı üst seviyede. Yorulmak nedir bilmeyen tecrübeli oyuncu, 90 dakika boyunca kanattan bindirmeler yapabilir.

7- Jesus'un sistem olarak elini rahatlatabilecek bir futbolcu. 3-5-2'nin sol kanat bekini çok iyi oynuyor.

8- Alioski kariyerinde Kuzey Makedonya Milli Takımı formasıyla da 56 maça çıktı ve 12 gollük katkı sağladı.

KİRALAMA BEDELİ YOK

Fenerbahçe, yeni sol beki Ezgjan Alioski için Al Ahli'ye kiralama bedeli ödemeyecek. Suudi Arabistan takımında 2.5 milyon Euro net maaş kazanan futbolcunun maaşının yarısını Al Ahli ödeyecek.

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Alioski çok çalışıyor yorulmuyor! "9 farklı pozisyonda görev aldı"
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