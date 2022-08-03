Çok çalışıyor yorulmuyor!

tam11 kezde santrforda görev aldı. Forvetbölgesinde oynadığı 11 karşılaşmada6 gol-7 asistlik katkısağladı.dil konuşabiliyor. Makedon oyuncu;yanısıra Jorge Jesus'un ana dili olanPortekizce'ye de hakim.ileGenellikle sol bekteforma giydi. Sol bek olmasınarağmen 15 gole direkt etki etti. % 82 pas, 62 isabetli orta, 67 şut pası, 142 ikili mücadele kazanma, %79 top kapma, 151 sahipsiz top kazanma ortalamasıyla oynadı.4-ayaklı oyuncu, ağırlıklı olarak sol kanatta oynuyor. Hücum gücünün kuvvetli olmasıyla birlikte sol bek mevkisine göre gol ve asist katkısı çok fazla.yönlerinden biri defansif. Savunma bilgisi ve markaj yeteneği iyi seviyede değil.Alioski,takımına cidditehlikeler de yaratabiliyor.futbolcunun dayanıklılığı üst seviyede.90 dakika boyunca kanattan bindirmeler yapabilir.sistem olarak elini rahatlatabilecek bir futbolcu. 3-5-2'nin sol kanat bekini çok iyi oynuyor.kariyerinde Kuzey Makedonya Milli Takımı formasıyla da, yeni sol beki Ezgjan Alioski için Al Ahli'ye kiralama bedeli ödemeyecek. Suudi Arabistan takımındaSarı-lacivertlilerin bu transfer için kasasından çıkacak para 1 milyon 250 bin Euro… 30 yaşındaki Makedon sol bek, geçen sezon başında Leeds United'dan Al Ahli'ye bedelsiz olarak gitmişti. Sözleşmesi 30 Haziran 2023'te bitecek oyuncuyu F.Bahçe isterse bedelsiz kadrosuna katacak.