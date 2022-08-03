Çok çalışıyor yorulmuyor!

SABAH Spor, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’den kiralanan 30 yaşındaki Makedonyalı yıldızı analiz etti:
1-KARİYERİNDE tam 9 farklıpozisyonda oynadı. 11 kezde santrforda görev aldı. Forvetbölgesinde oynadığı 11 karşılaşmada6 gol-7 asistlik katkısağladı.
2-YEDİ dil konuşabiliyor. Makedon oyuncu; Arnavutça,İngilizce, Fransızca, Almanca,İtalyanca, İspanyolca'nın yanısıra Jorge Jesus'un ana dili olanPortekizce'ye de hakim.
3-AL AHLİ ile geçen sezon 30maça çıkan Alioski, 6 gol-9asist yaptı. Genellikle sol bekteforma giydi. Sol bek olmasınarağmen 15 gole direkt etki etti. % 82 pas, 62 isabetli orta, 67 şut pası, 142 ikili mücadele kazanma, %79 top kapma, 151 sahipsiz top kazanma ortalamasıyla oynadı.
4- SOL ayaklı oyuncu, ağırlıklı olarak sol kanatta oynuyor. Hücum gücünün kuvvetli olmasıyla birlikte sol bek mevkisine göre gol ve asist katkısı çok fazla.
5-ZAYIF yönlerinden biri defansif. Savunma bilgisi ve markaj yeteneği iyi seviyede değil. Zamanzamansol kanattansavunmaarkasınarakip kanatoyuncularınıkaçıran Alioski,takımına cidditehlikeler de yaratabiliyor.
6-30 YAŞINDAKİ futbolcunun dayanıklılığı üst seviyede. Yorulmak nedirbilmeyen tecrübeli oyuncu, 90 dakika boyunca kanattan bindirmeler yapabilir.
7-JESUS'UN sistem olarak elini rahatlatabilecek bir futbolcu. 3-5-2'nin sol kanat bekini çok iyi oynuyor.
8-ALİOSKİ kariyerinde Kuzey Makedonya Milli Takımı formasıyla da 56 maçaçıktı ve 12 gollük katkı sağladı.
KİRALAMA BEDELİ YOK
FENERBAHÇE, yeni sol beki Ezgjan Alioski için Al Ahli'ye kiralama bedeli ödemeyecek. Suudi Arabistan takımında 2.5 milyon Euro net maaş kazananfutbolcunun maaşının yarısını Al Ahli ödeyecek. Sarı-lacivertlilerin bu transfer için kasasından çıkacak para 1 milyon 250 bin Euro… 30 yaşındaki Makedon sol bek, geçen sezon başında Leeds United'dan Al Ahli'ye bedelsiz olarak gitmişti. Sözleşmesi 30 Haziran 2023'te bitecek oyuncuyu F.Bahçe isterse bedelsiz kadrosuna katacak.