Fenerbahçe’de sakatlık şoku!

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma ve düz koşunun ardından sarı-lacivertli futbolcular, iki grup halinde 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Slovacko maçının taktiği üzerinde duruldu.
ALTAY YERİNE ERTUĞRUL KALEYE GEÇECEK
Ayrıca sakatlığı süren Altay Bayındır da yarınki maçta riske edilmeyecek, kaleyi Ertuğrul Çetin koruyacak. Bunun yanında Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski de yeni takımıyla ilk idmanına çıktı.
Yarın akşam saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoglu Spor Kompleksi'nde Slovacko'yu konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak.