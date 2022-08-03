Fenerbahçe’de sakatlık şoku!

ALTAY YERİNE ERTUĞRUL KALEYE GEÇECEK



Ayrıca sakatlığı süren Altay Bayındır da yarınki maçta riske edilmeyecek, kaleyi Ertuğrul Çetin koruyacak. Bunun yanında Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski de yeni takımıyla ilk idmanına çıktı.





Yarın akşam saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoglu Spor Kompleksi'nde Slovacko'yu konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak.