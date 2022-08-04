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Giriş Tarihi: 4.8.2022 12:57

Bodrumspor'da hedef Spor Toto 1. Lig'de kalıcı olmak

DHA
Bodrumspor’da hedef Spor Toto 1. Lig’de kalıcı olmak

Tarihinde ilk kez Spor Toto 1’inci Lig’de mücadele edecek olan Bodrumspor’da yeni sezon hazırlıkları aralıksız olarak sürüyor.

Kadrosunu büyük ölçüde yenileyen yeşil-beyazlılar, 14 Ağustos'ta Yeni Malatyaspor'la evinde oynayacağı maç için geri sayıma geçerken, Başkan Rıza Karakaya ve teknik direktör İsmet Taşdemir, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. İlçe Stadı'nın sezonun ilk maçına yetişeceğini belirterek sözlerine başlayan Başkan Karakaya, "Stadımızla ilgili ufak detaylar kaldı. Ben bu süreçte bize destek olan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a ve Fikret Öztürk başkanıma çok teşekkür ederim. Kısa zamanda eksiklikleri gideriyoruz, ilk maçımızı 14 Ağustos'ta mabedimizde oynayacağız" dedi.

Kulübün 90 yıllık tarihinde ilk kez 1'inci Lig'de mücadele edeceğini hatırlatan Karakaya, "Geçen yıl şampiyon olduğumuz kadromuza çok inanıyoruz, güveniyoruz. Teknik heyetimize aynı şekilde çok inanıyoruz. Kadromuzun üzerine alt liglerden 4, 1'inci Lig'den 3 oyuncu aldık, 3 de yabancı futbolcuyu kadromuza dahil ettik. Hepsine güveniyoruz. Geçen seneki takım ruhunu bozmadan eksiklerimizin üstüne monte yaparak gittik. Mütevazı bir kadromuz var. Bizim amacımız ligde ilk önce kalıcı olmak. Bodrum adının olduğu her yerde başarı hedefi vardır. Biz ligde kalıcı olacağız ondan sonra da çıkabildiğimiz yere kadar çıkacağız" diye konuştu.

TAŞDEMİR: LİGE RENK KATACAĞIZ

Yeni sezon ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir karma bir takım oluşturduklarını söyledi. Geçen sezon gelen Play-Off şampiyonluğunda herkesin çok büyük karakter ortaya koyduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Kurduğumuz takımdan çok mutluyum, çok umutluyum. Futbol anlamında çok doğru işler yapacağımıza inanıyorum. Skorlar nasıl gelir bilemem ama futbol anlamında çok doğru oynayacağız. Öncelikli hedefimiz keyif aldığımız bir sezon geçirmek. Takımımıza çok güveniyoruz. Lige alışalım, çoğu arkadaşımız bu ligde ilk defa oynayacak. Mücadele eden, ne oynaması gerektiğini bilen bir ekibiz, lige renk katacağımızı düşünüyoruz" yorumunu yaptı.

"TRANSFER YAPABİLİRİZ"

Gelen oyuncularla eski oyuncuların uyumunun çok iyi olduğunu ifade eden İsmet Taşdemir sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Yaptığımız iki kampın sonunda istediğimiz çalışma ortamını ve istediğimiz çalışmaları takımımızla yaptık. Son rötuşları yapıyoruz. Bu hafta sonu İzmir'de bir hazırlık maçı yapmayı düşünüyoruz. Ondan sonra da lige ne oynadığını bilen, mücadele ruhu yüksek bir takım olarak girmeyi hedefliyoruz. Şu an da çok fazla transfer düşünmüyoruz. Hiç ummadığımız bir oyuncu denk gelir, maliyeti de uygundur bu şekilde bir oyuncu düşerse belki transfer yapabiliriz. Biz mevcutta kalan oyuncularımız ve aldığımız oyuncalarımıza çok güveniyoruz."

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Bodrumspor'da hedef Spor Toto 1. Lig'de kalıcı olmak
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