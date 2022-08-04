Önceliğimiz Türkiye ligi

Kendi imkânları ve gerçekleri doğrultusunda ileriye gitmek istediklerini belirten Portekizli hoca, “Türkiye’de hiçbir takım Avrupa’da şampiyon olma hedefi koymuyor. Türkiye ligi bizim için önemli kulvar” dedi
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda bu akşam Çekya temscilcisi Slovacko'yu konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus basının karşısına çıktı. Altay'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini ve kaleyi Ertuğrul'un koruyacağını açıklayan Portekizli çalıştırıcı, yenitransferlerden en hazır isminGustavo Henrique olduğunu belirtip, "Bir forvet transferi yaptık, Joao Pedro... Elimizdeki diğer forvetlere de inanıyorum, güveniyorum. İyi bir kadromuz var. Şuanda uğraştığımız konu, bir kalecidaha almak" diye konuştu.
SAKATLIKTA KALİTE KAYBETMEYEN KADRO KURDUK
Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istediklerini ve Slovacko maçının farklı olacağına da vurgu yapan Jesus, sözlerini şöyle sürdürdü: "Derin bir kadromuzvar. Sakatlık durumunda kalitekaybetmemek için bir kadro oluşturduk.Önce Türkiye ligini kazanmak istiyoruz. Avrupa'da da kendimizi göstermek istiyoruz. Son yıllarda Türk takımları Avrupaarenasında çok fazla ileri gidemediler.Biz iyi başlamak istiyoruz. Kendiimkânlarımız ve gerçeklerimiz doğrultusundaileriye gitmek istiyoruz. Taraftarlarımızın desteği çok önemli."
KEYİFSİZ GÖRÜNDÜ
FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus'un basın toplantısındaki sıkıntılı hali gözlerden kaçmazken, foto muhabirimiz Mustafa Nacar'ın objektiflerine de böyle yansıdı. Geldiği ilk günlerde neşeli tavırları ve esprili halleriyle dikkat çeken Portekizli hocanın yüzü fazla gülmedi. Soruları düşünceli bir şekilde dinledi. Jesus'un bu hali ve yaptığı açıklamalarda Türkiye ligini öne çıkarması da taraftarların dikkatini çekti. Sosyal medyada "Hoca gerçeklerle yüzleşti. Erken pesetmiş" şeklinde yorumlar yapıldı.
KANARYA'YA 10 BİN SEYİRCİ YA DA PARA CEZASI
F.BAHÇE, Kadıköy'de oynanan Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le karşılaşmış, sarı-lacivertli taraftarlar da Buyalsky'nin gol sonrası abartılısevincinin ardından Rusya Devlet BaşkanıVladimir Putin lehine tezahüratta bulunmuştu. NTV Spor'un haberine göre; UEFA'nın, "Uygunsuz davranış" tanımıyla açtığı soruşturmadan sorumlu müfettiş, raporunu UEFA Disiplin Kurulu'na sundu. Raporda, ceza resmiyet kazandıktan sonra F.Bahçe'nin, Avrupakupalarında oynayacağı ilk iç saha maçında 10 bin koltuğunboş bırakılması ve para cezası içeren cezai işlem önerisi yer aldı.
YEDEK KALECİ 16'LIK FURKAN
ŞAMPIYONLAR Ligi hayaline 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elenerek veda eden F.Bahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. elemesinde bugün Slovacko karşısına avantajlı bir sonuç elde etmek için çıkacak. Sakatlığı süren kaleciAltay, eldivenlerini kariyerinde ilk kez Avrupasınavına çıkacak 19 yaşındaki Ertuğrul Çetin'ebırakacak. 16 yaşındaki Furkan Onur Akyüzde ilk kez bir Avrupa mücadelesinde yedekkulübesinde yer alacak. Sakat Mert Hakan ile kırmızı kart cezalısı İsmail Yüksek takımda yok. Sakatlıkları geçen Ferdi, King ve Szalai görevverilmesi halinde forma giyecek.
BİR GÖRÜŞ: Murat ÖZBOSTAN
SIZ FENERBAHÇE'YI TANIYAMAMIŞSINIZ... Bahçe, Jesus ile 1 yıllık sözleşme (resmirakamı 55 milyon TL) imzaladı. Portekizli,10 transfer yaptırdı. 7 aydır resmi maçoynamayan Dinamo Kiev'e elendi. Faturası30 milyon Euro (540 milyon TL).Bugün bir Avrupa maçı var, lig başlamamış,basın toplantısında "Biz, Türkiye liginikazanmak istiyoruz" diyor. Bir de Türktakımları final düşünmüyormuş! Çalıştırdığıtakım Avrupa'da yarı final oynadı! BeşiktaşDevler Ligi'nde gruplarından yenilgisizçıktı, Galatasaray UEFA Kupası ve UEFASüper Kupası'nı aldı. Şampiyonlar Ligi'ndeyarı final oynadı! Fenerbahçe elbette 8 yıllıklig özlemini dindirmek istiyor. VatandaşınızPereira gibi lig başlamadan hedeflerinizibire düşürürseniz ondan ne farkınızkalır! Siz F.Bahçe'yi tanıyamamışsınız...