Önceliğimiz Türkiye ligi

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda bu akşam Çekya temscilcisi Slovacko'yu konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus basının karşısına çıktı. Altay'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini ve kaleyi Ertuğrul'un koruyacağını açıklayan Portekizli çalıştırıcı,belirtip, "Bir forvet transferi yaptık, Joao Pedro... Elimizdeki diğer forvetlere de inanıyorum, güveniyorum.diye konuştu.Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istediklerini ve Slovacko maçının farklı olacağına da vurgu yapan Jesus, sözlerini şöyle sürdürdü:. Avrupa'da da kendimizi göstermek istiyoruz.Taraftarlarımızın desteği çok önemli."FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus'un basın toplantısındaki sıkıntılı hali gözlerden kaçmazken, foto muhabirimiz Mustafa Nacar'ın objektiflerine de böyle yansıdı. Geldiği ilk günlerde neşeli tavırları ve esprili halleriyle dikkat çeken Portekizli hocanın yüzü fazla gülmedi. Soruları düşünceli bir şekilde dinledi. Jesus'un bu hali ve yaptığı açıklamalarda Türkiye ligini öne çıkarması da taraftarların dikkatini çekti. Sosyal medyadaşeklinde yorumlar yapıldı.F.BAHÇE, Kadıköy'de oynanan Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le karşılaşmış, sarı-lacivertli taraftarlar daNTV Spor'un haberine göre; UEFA'nın, "Uygunsuz davranış" tanımıyla açtığı soruşturmadan sorumlu müfettiş, raporunu UEFA Disiplin Kurulu'na sundu. Raporda, ceza resmiyet kazandıktan sonra F.Bahçe'nin,yer aldı.ŞAMPIYONLAR Ligi hayaline 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elenerek veda eden F.Bahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. elemesinde bugün Slovacko karşısına avantajlı bir sonuç elde etmek için çıkacak.Sakat Mert Hakan ile kırmızı kart cezalısı İsmail Yüksek takımda yok. Sakatlıkları geçenSIZ FENERBAHÇE'YI TANIYAMAMIŞSINIZ...Jesus ile 1 yıllık sözleşmeimzaladı. Portekizli,10 transfer yaptırdı. 7 aydır resmi maçoynamayan Dinamo Kiev'e elendi. Faturası30 milyon EuroBugün bir Avrupa maçı var,basın toplantısında "Biz, Türkiye liginikazanmak istiyoruz" diyor. Bir de Türktakımları final düşünmüyormuş! Çalıştırdığıtakım Avrupa'da yarı final oynadı! BeşiktaşDevler Ligi'nde gruplarından yenilgisizçıktı, Galatasaray UEFA Kupası ve UEFASüper Kupası'nı aldı. Şampiyonlar Ligi'ndeyarı final oynadı! Fenerbahçe elbette 8 yıllıklig özlemini dindirmek istiyor. Vatandaşınızgibi lig başlamadan hedeflerinizibire düşürürseniz ondan ne farkınızkalır! Siz F.Bahçe'yi tanıyamamışsınız...