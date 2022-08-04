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Giriş Tarihi: 4.8.2022

Önceliğimiz Türkiye ligi

VOLKAN DEMİR
Önceliğimiz Türkiye ligi

Kendi imkânları ve gerçekleri doğrultusunda ileriye gitmek istediklerini belirten Portekizli hoca, “Türkiye’de hiçbir takım Avrupa’da şampiyon olma hedefi koymuyor. Türkiye ligi bizim için önemli kulvar” dedi

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda bu akşam Çekya temscilcisi Slovacko'yu konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus basının karşısına çıktı. Altay'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini ve kaleyi Ertuğrul'un koruyacağını açıklayan Portekizli çalıştırıcı, yeni transferlerden en hazır ismin Gustavo Henrique olduğunu belirtip, "Bir forvet transferi yaptık, Joao Pedro... Elimizdeki diğer forvetlere de inanıyorum, güveniyorum. İyi bir kadromuz var. Şu anda uğraştığımız konu, bir kaleci daha almak" diye konuştu.

SAKATLIKTA KALİTE KAYBETMEYEN KADRO KURDUK
Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istediklerini ve Slovacko maçının farklı olacağına da vurgu yapan Jesus, sözlerini şöyle sürdürdü: "Derin bir kadromuz var. Sakatlık durumunda kalite kaybetmemek için bir kadro oluşturduk. Önce Türkiye ligini kazanmak istiyoruz. Avrupa'da da kendimizi göstermek istiyoruz. Son yıllarda Türk takımları Avrupa arenasında çok fazla ileri gidemediler. Biz iyi başlamak istiyoruz. Kendi imkânlarımız ve gerçeklerimiz doğrultusunda ileriye gitmek istiyoruz. Taraftarlarımızın desteği çok önemli."

KEYİFSİZ GÖRÜNDÜ
FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jorge Jesus'un basın toplantısındaki sıkıntılı hali gözlerden kaçmazken, foto muhabirimiz Mustafa Nacar'ın objektiflerine de böyle yansıdı. Geldiği ilk günlerde neşeli tavırları ve esprili halleriyle dikkat çeken Portekizli hocanın yüzü fazla gülmedi. Soruları düşünceli bir şekilde dinledi. Jesus'un bu hali ve yaptığı açıklamalarda Türkiye ligini öne çıkarması da taraftarların dikkatini çekti. Sosyal medyada "Hoca gerçeklerle yüzleşti. Erken pes etmiş" şeklinde yorumlar yapıldı.

KANARYA'YA 10 BİN SEYİRCİ YA DA PARA CEZASI
F.BAHÇE, Kadıköy'de oynanan Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le karşılaşmış, sarı-lacivertli taraftarlar da Buyalsky'nin gol sonrası abartılı sevincinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahüratta bulunmuştu. NTV Spor'un haberine göre; UEFA'nın, "Uygunsuz davranış" tanımıyla açtığı soruşturmadan sorumlu müfettiş, raporunu UEFA Disiplin Kurulu'na sundu. Raporda, ceza resmiyet kazandıktan sonra F.Bahçe'nin, Avrupa kupalarında oynayacağı ilk iç saha maçında 10 bin koltuğun boş bırakılması ve para cezası içeren cezai işlem önerisi yer aldı.

YEDEK KALECİ 16'LIK FURKAN
ŞAMPIYONLAR Ligi hayaline 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'e elenerek veda eden F.Bahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. elemesinde bugün Slovacko karşısına avantajlı bir sonuç elde etmek için çıkacak. Sakatlığı süren kaleci Altay, eldivenlerini kariyerinde ilk kez Avrupa sınavına çıkacak 19 yaşındaki Ertuğrul Çetin'e bırakacak. 16 yaşındaki Furkan Onur Akyüz de ilk kez bir Avrupa mücadelesinde yedek kulübesinde yer alacak. Sakat Mert Hakan ile kırmızı kart cezalısı İsmail Yüksek takımda yok. Sakatlıkları geçen Ferdi, King ve Szalai görev verilmesi halinde forma giyecek.

BİR GÖRÜŞ: Murat ÖZBOSTAN
SIZ FENERBAHÇE'YI TANIYAMAMIŞSINIZ...
Bahçe, Jesus ile 1 yıllık sözleşme (resmi rakamı 55 milyon TL) imzaladı. Portekizli, 10 transfer yaptırdı. 7 aydır resmi maç oynamayan Dinamo Kiev'e elendi. Faturası 30 milyon Euro (540 milyon TL). Bugün bir Avrupa maçı var, lig başlamamış, basın toplantısında "Biz, Türkiye ligini kazanmak istiyoruz" diyor. Bir de Türk takımları final düşünmüyormuş! Çalıştırdığı takım Avrupa'da yarı final oynadı! Beşiktaş Devler Ligi'nde gruplarından yenilgisiz çıktı, Galatasaray UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı aldı. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadı! Fenerbahçe elbette 8 yıllık lig özlemini dindirmek istiyor. Vatandaşınız Pereira gibi lig başlamadan hedeflerinizi bire düşürürseniz ondan ne farkınız kalır! Siz F.Bahçe'yi tanıyamamışsınız...

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