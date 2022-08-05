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Giriş Tarihi: 5.8.2022 11:03

Çağdaş Atan: "Kayseri'nin Berna başkana destek vermesi gerekiyor"

İHA
Çağdaş Atan: Kayseri’nin Berna başkana destek vermesi gerekiyor

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, kulüp başkanı Berna Gözbaşı'na destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sarı kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı'na şehrin sahip çıkıp destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Atan, "Berna başkan, bize çok sağlıklı ve rahat bir çalışma ortamı sağladı. Kulübün önemli problemlerini çözmeye çalışıyor. Kayseri halkından, Kayseri'nin önde gelen isimlerine seslenmek istiyorum. Kayseri'nin Berna başkana sahip çıkıp destek vermesi gerektiğine inanıyorum. Kendisi Kayseri'nin en büyük markalarından birisine sahip çıkarken, destek verilmesi gerekiyor. Özverili çalışan Berna başkana sahip çıkılmalı" dedi.

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Çağdaş Atan: "Kayseri'nin Berna başkana destek vermesi gerekiyor"
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