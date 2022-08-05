F.Bahçe hep favoridir

Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3-0 kazandıkları maç sonrası yine lig hedefini öne çıkardı. Slovacko karşılaşması öncesidiyen ve eleştiri alan Portekizli hoca, şu değerlendirmeleri yaptı: "Çok güzel bir atmosferde oynadık. Taraftarımız Dinamo Kiev maçında da burada da arkamızdaydı. Galibiyeti onlara hediye etmek istiyorum.Asıl hedefimiz orası. Fenerbahçe, Süper Lig'de her zaman favoridir. Trabzonspor'un ligin favorisi olarak görülmesi normal. Son şampiyon onlar... Şu da bir gerçek ki Fenerbahçe en güçlü adaylardan bir tanesi. Galatasaray da aynı şekilde.Her pozisyon için birden fazla oyuncumuz var. Emre Mor, yetenekli ama şu an için 90 dakika forma giyecek seviyede değil."riske atılmayan Altay, kulübede beklerken kaleyi Ertuğrul Çetin korudu. 19 yaşındaki file bekçisi ilk kez bir Avrupa mücadelesinde görev yaparken kendisine çok da iş düşmedi. Ertuğrul, geçen sezon ilk resmi maçına ligde Antalyaspor deplasmanında çıkıp 5 dakika süre almış ilk 11 heyecanını ise 2-1 kazanılan Altay karşılaşmasında yaşamıştı. Genç isim maçtan sonra,diyerek duygularını dile getirdi.Fenerbahçe'nin başında ilk resmi galibiyetini alan Portekizli hoca, 54. dakikada kendisine ayrılan bölümü geçtiği için sarı kartla cezalandırıldı. Karara hiç tepki göstermedi