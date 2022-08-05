F.Bahçe hep favoridir

Slovacko maçı öncesi “Önceliğimiz lig” diyen Jorge Jesus karşılaşma sonrası ise Türkiye için iddiasını ortaya koydu
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3-0 kazandıkları maç sonrası yine lig hedefini öne çıkardı. Slovacko karşılaşması öncesi "Önceliğimiz lig" diyen ve eleştiri alan Portekizli hoca, şu değerlendirmeleri yaptı: "Çok güzel bir atmosferde oynadık. Taraftarımız Dinamo Kiev maçında da burada da arkamızdaydı. Galibiyeti onlara hediye etmek istiyorum. Sezonbaşındayız ama takım iyi göstergelersundu. Pazartesi günü lig başlıyorbizim için. Asıl hedefimiz orası. Fenerbahçe, Süper Lig'de her zaman favoridir. Trabzonspor'un ligin favorisi olarak görülmesi normal. Son şampiyon onlar... Şu da bir gerçek ki Fenerbahçe en güçlü adaylardan bir tanesi. Galatasaray da aynı şekilde. Önümüzdeki günlerde, bir forvettransferi daha yapabiliriz. Ancak elimizdekifutbolculardan memnunum. Her pozisyon için birden fazla oyuncumuz var. Emre Mor, yetenekli ama şu an için 90 dakika forma giyecek seviyede değil."
'GOLÜ EN GÜZEL YERDEN IZLEDIM!' F.BAHÇE'DE riske atılmayan Altay, kulübede beklerken kaleyi Ertuğrul Çetin korudu. 19 yaşındaki file bekçisi ilk kez bir Avrupa mücadelesinde görev yaparken kendisine çok da iş düşmedi. Ertuğrul, geçen sezon ilk resmi maçına ligde Antalyaspor deplasmanında çıkıp 5 dakika süre almış ilk 11 heyecanını ise 2-1 kazanılan Altay karşılaşmasında yaşamıştı. Genç isim maçtan sonra, "Çok iddialıyız. Her kupada en iyi yerekadar gideceğiz inşallah. Lincoln'ün ikincigolü çok güzeldi. En iyi yerden ben izledim" diyerek duygularını dile getirdi.
JESUS'A SARI
Fenerbahçe'nin başında ilk resmi galibiyetini alan Portekizli hoca, 54. dakikada kendisine ayrılan bölümü geçtiği için sarı kartla cezalandırıldı. Karara hiç tepki göstermedi