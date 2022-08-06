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Giriş Tarihi: 6.8.2022

Fırtına hava yolları

YUNUS EMRE SEL
Fırtına hava yolları

Geçen hafta Süper Kupa’yı kaldırdığı Olimpiyat Stadı’nda yeni dönemin startını veren bordo-mavililer, sarı-siyahlı rakibi karşısında Cornelius ve Denswil’in kafayla attığı gollerle kazandı

SÜPER Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 2022-23 sezonuna da galibiyetle başladı. 16. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Visca'nın ortasını Cornelius kafayla ağlarla buluşturarak gollerine devam etti. ILK yarıyı üst üste fırsatlar bulmasına rağmen 1-0 önde kapatan Trabzonspor, ikinci yarıda ise rakibin baskısı karşısında pozisyon bulmakta zorlandı. AVCI bunun üzerine önce Denswil hamlesini yaptı. Ardından ise iki kanat oyuncusu Trezeguet ile Visca'yı dışarı alarak Kouassi-Djaniny ikilisini sahaya sürdü. Bu değişiklikler sonrası gol geldi. 86. dakikada Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunu Denswil kafayla ağlara gönderdi. Bordo-mavili takım bu galibiyetle Süper Kupa zaferiyle başladığı sezonun ardından ligdeki ilk maçını da kazanarak sezona çok iyi bir başlangıç yaptı.

KUZEYİN KRALI KALDIĞI YERDEN
GEÇEN hafta Sivasspor ile oynanan Süper Kupa maçında attığı iki golle Trabzonspor'u zafere taşıyan isimlerden biri olan Danimarkalı yıldız Andreas Cornelius, "Kuzeyin Kralı" lakabının hakkını veriyor. Dün 16. dakikada kullanılan korner sonrası kafayla İstanbulspor ağlarını sarsan 29 yaşındaki oyuncu, hem sezonun ilk golünü attı hem de rakiplerinin korkulu rüyası olacağını bir kez daha gösterdi. Geçen sezon 15'i Süper Lig'de olmak üzere 17 kez fileleri havalandırarak Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük katkı sağlayan tecrübeli futbolcu, Zafer Demiray'dan (2001/02-Beşiktaş) bu yana bir Süper Lig sezonunun açılış golünü atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu.

SONRADAN GİRDİ, İLK GOLÜNÜ ATTI
Karşılaşmanın 75. dakikasında Larsen'in yerine oyuna giren Stefano Denswil, 86. dakikada köşe vuruşundan gelen topa yükselip ağları sarstı. Bordo-mavili formayla resmi maçlarda ilk golünü atan 29 yaşındaki oyuncu, galibiyeti perçinledi.

'İLK MAÇLAR ZORDUR DAHA İYİ OLACAĞIZ'
Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, geçen sezonu geride bırakıp, geleceğe baktıklarını söyledi. 26 yaşındaki file bekçisi, "İlk maçlar her zaman zor oluyor, daha iyi olabilirdik, gol yemeden bunu başardık, takım arkadaşlarımı kutluyorum. İyi oyun yoktu ama önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Kopenhag iyi takım, biz de kalitemizi biliyoruz, ona göre oynayacağız.''

SEZONUN İLKLERİ
GOLÜ: Andreas Cornelius
ASİSTİ: Anastasios Bakasetas
ŞUTU: Trezeguet
FAULÜ: Ferhat Yazgan
SARI KARTI: Ferhat Yazgan
PASI: Andreas Cornelius

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