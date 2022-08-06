Fırtına hava yolları

SÜPER Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 2022-23 sezonuna da galibiyetle başladı. 16. dakikada kullanılan köşe vuruşundaCornelius kafayla ağlarla buluşturarak gollerine devam etti. ILK yarıyı üst üste fırsatlar bulmasına rağmen 1-0 önde kapatan Trabzonspor, ikinci yarıda ise rakibin baskısı karşısında pozisyon bulmakta zorlandı. AVCI bunun üzerine önceyaptı. Ardından ise iki kanat oyuncusu Trezeguet ile Visca'yı dışarı alarakikilisini sahaya sürdü. Bu değişiklikler sonrası gol geldi. 86. dakikada Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunu Denswil kafayla ağlara gönderdi. Bordo-mavili takım bu galibiyetle Süper Kupa zaferiyle başladığı sezonun ardından ligdeki ilk maçını da kazanarak sezona çok iyi bir başlangıç yaptı.GEÇEN hafta Sivasspor ile oynanan Süper Kupa maçında attığı iki golle Trabzonspor'u zafere taşıyan isimlerden biri olan Danimarkalı yıldız Andreas Cornelius, "Kuzeyin Kralı" lakabının hakkını veriyor. Dün 16. dakikada kullanılan korner sonrası kafayla İstanbulspor ağlarını sarsan 29 yaşındaki oyuncu, hem sezonun ilk golünü attı hem de rakiplerinin korkulu rüyası olacağını bir kez daha gösterdi. Geçen sezon 15'i Süper Lig'de olmak üzere 17 kez fileleri havalandırarak Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük katkı sağlayan tecrübeli futbolcu, Zafer Demiray'dan (2001/02-Beşiktaş) bu yana bir Süper Lig sezonunun açılış golünü atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu.Karşılaşmanın 75. dakikasında Larsen'in yerine oyuna giren Stefano Denswil, 86. dakikada köşe vuruşundan gelen topa yükselip ağları sarstı. Bordo-mavili formayla resmi maçlarda ilk golünü atan 29 yaşındaki oyuncu, galibiyeti perçinledi.Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, geçen sezonu geride bırakıp, geleceğe baktıklarını söyledi. 26 yaşındaki file bekçisi, "İlk maçlar her zaman zor oluyor, daha iyi olabilirdik, gol yemeden bunu başardık, takım arkadaşlarımı kutluyorum. İyi oyun yoktu ama önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Kopenhag iyi takım, biz de kalitemizi biliyoruz, ona göre oynayacağız.''Andreas CorneliusAnastasios BakasetasTrezeguetFerhat YazganFerhat YazganAndreas Cornelius