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Giriş Tarihi: 6.8.2022 15:22

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sürpriz Willian gelişmesi! İddia Brezilya'dan...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de sürpriz Willian gelişmesi! İddia Brezilya’dan...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer sezonunda kadrosuna Joao Pedro, Lincoln, Willian Arao, Joshua King, Alioski ve Bruma gibi isimleri katan Fenerbahçe için, bu kez iddia Brezilya'dan geldi.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme maçında dün akşam sahasında Slovacko'yu 3-0' mağlup eden Fenerbaheç'de transfer çalışmaları da devam ediyor.

Willian iddiası

Son olarak Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi kiralık olarak kadrosuna katan sarı lacivertliler için Brezilya'dan flaş bir transfer iddiası geldi. Fenerbahçe'nin, Corinthias forması giyen 33 yaşındaki Brezilyalı yıldız Willian'la ilgilendiği ileri sürüldü.

Takımdan ayrılmayı planlıyor

Fotomaç'ın Brezilya basınından derlediği habere göre; Corinthias'tan ayrılmayı planlayan sambacının yeni adresi sarı lacivertli takım olabilir. Haberde, Corinthians'ın Flamengo'ya 2-0 mağlup olduğu Copa Libertodores yarı final maçında forma giymediği aktatırılırken, yaşadığı diz sakatlığı sonrasında antrenmanlara başlayan tecrübeli sol kanat oyuncusunun, sosyal medyada taraftarlarca eleştirildiği için takımdan ayrılmayı planladığı ifade edildi.

Sözleşmesini feshedebilir

Bate Pronto adlı programda Willian'ın durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan yorumcu Vampeta, Willian'ın Corinthians ile olan sözleşmesini feshedebileceğini söyledi. Hatta, 15 Ağustos'a kadar takımdan ayrılmayı planladığını iddia ederek, "Willian'ın, Ağustos 15'e kadar takımdan ayrılacağına dair haberler var. Görünüşe göre kolaylık isteyecek. Avrupa'dan teklif geldiği için ayrılmak istiyor. Corinthians'ta oynamak istemiyor. Bu bilgi bana kulübü iyi tanıyan birinden geldi." dedi.

"Belki de Fenerbahçe'ye gidiyordur"

Programın bir başka yorumcusu Mano Borges ise "Bir duyumum var. Jesus ile de görüşebilirsiniz. Görünüşe göre Fenerbahçe, Willian ile görüşmüş. Gelen tekliflerden biri onlardan. Belki de Fenerbahçe'ye gidiyordur." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giydi

Kariyerinde Chelsea ve Arsenal gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarında da forma giyen Brezilyalı yıldız sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve on numara pozisyonunda oynayabiliyor. Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 Aralık ayı sonunda bitecek olan Willian, geçtiğimiz sezon Corinthians formasıyla 35 maçta forma giyerken 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5,5 milyon Euro...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sürpriz Willian gelişmesi! İddia Brezilya'dan...
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