ANDREAS CORNELİUS İÇİN NE DEDİLER?

ÖMER ÜRÜNDÜL - ETKİLİ TEK VURUŞLARI VAR

Cornelius, öncelikle tam bir profesyonel. Zaten kuzeyli futbolcuların büyük çoğunluğu kendilerine iyi bakıyor. Futbol onlar için öncelik oluyor. Cornelius, her şeyden öte iyi bir golcü. Pozisyon almayı iyi biliyor, kafayla ve ayakla etkili tek vuruşları var. Ayrıca sistemi de işleten bir santrfor. Takım arkadaşlarıyla beraber saha içi uyumunu arttırdıkça daha da faydalı oluyor. Eğer kanatlarda Trezeguet ve Visca, iyi bir form durumu yakalasa, Cornelius'un da golleri artacaktır.