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Giriş Tarihi: 7.8.2022 23:24

Barcelona, sezon öncesi hazırlık maçını farklı kazandı! Lewandowski golle tanıştı.

AA
Barcelona, sezon öncesi hazırlık maçını farklı kazandı! Lewandowski golle tanıştı.

İspanyol devi Barcelona, gelenekselleşen hazırlık maçı Joan Gamper Kupası'nda ağırladığı Meksika kulübü UNAM Pumas'ı 6-0 yendi. Katalan ekibinde yeni transfer Robert Lewandowski ilk golünü kaydetti.

İspanya Ligi takımlarından Barcelona, gelenekselleşen hazırlık maçı Joan Gamper Kupası'nda ağırladığı Meksika kulübü UNAM Pumas'ı 6-0 yendi.

Nou Camp Stadı'nda sezon öncesi taraftarı karşısına çıkan Barcelona, maça hızlı başladı.

Katalan temsilcisi, 2. dakikada yeni transfer Polonyalı santrfor Robert Lewandowski, 5. ve 19. dakikalarda Pedri, 10. dakikada Ousmane Dembele'nin ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 4-0 önde kapadı.

İkinci devrede yedek ağırlıklı bir kadroyla mücadele eden Barcelona, 49. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang ve 84. dakikada Frenkie de Jong'un golleriyle karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

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Barcelona, sezon öncesi hazırlık maçını farklı kazandı! Lewandowski golle tanıştı.
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